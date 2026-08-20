सिरसा के डबवाली में सांप के काटने पर झाड़ा लगवाने पहुंचे बुजुर्ग, अस्पताल में तोड़ा दम
गांव अबूबशहर में नहर पर मछलियों को आटा डालने गए 89 वर्षीय बुजुर्ग मदन लाल की सांप के डसने से मौत हो गई।
HighLights
89 वर्षीय बुजुर्ग मदन लाल की सांप के काटने से मौत।
मछलियों को आटा डालने के बाद लौटते समय हुआ हादसा।
सांप ने कलाई पर डसा, इलाज के दौरान रास्ते में निधन।
संवाद सहयोगी, डबवाली। गांव अबूबशहर में सांप के काटने से 89 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब बुजुर्ग अपने रोज के नियम के अनुसार नहर पर मछलियों को आटा डालने गए थे।
मृतक की पहचान मदन लाल के रूप में हुई है। मृतक के पौत्र सुनील ने बताया कि उसके दादा रोजाना की तरह सुबह करीब 6.30 बजे अपनी भांभूओं की ढाणी के पास स्थित भाखड़ा नहर पर मछलियों को आटा आदि डालने गए थे।
आटा डालने के बाद जब वह वापस लौटने लगे, तो रास्ते में उन्हें एक लकड़ी पड़ी दिखाई दी। जब वह उस लकड़ी को साइड करने लगे, तो पास की झाड़ियों में से निकले एक सांप ने उनके कलई पर डस लिया। सांप के काटने के बाद बुजुर्ग मदन लाल खुद ही पहले गांव में झाड़ा डलवाने चले गए।
इसके बाद जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने परिजनों को सांप के काटने की बात बताई। बात सुनते ही पौत्र सुनील तुरंत अपने दादा को इलाज के लिए डबवाली के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचा। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बठिंडा रेफर कर दिया।
लेकिन बठिंडा ले जाते समय रास्ते में ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि मदन लाल धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। रोजाना सुबह उठकर पक्षियों और नहर में मछलियों को आटा-दाना डालना उनका नित्य का नियम था।