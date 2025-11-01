Language
    सिरसा में डेंगू को लेकर प्रशासन अलर्ट, अब तक 298 केस आए सामने, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

    By Sanmeet Singh Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:25 PM (IST)

    सिरसा के गोबिंदपुरा गांव में दो बच्चों की डेंगू से संदिग्ध मौत के बाद प्रशासन सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में स्प्रे किया और निरीक्षण किया। डीसी ने पंचायतों को फॉगिंग के आदेश दिए हैं। गुरुद्वारों और मंदिरों में मुनादी कराई जा रही है कि बुखार होने पर चिकित्सीय सलाह लें। जिले में अब तक 296 डेंगू के मरीज मिले हैं, जिनमें से 35 का इलाज चल रहा है।

    जागरण संवाददाता सिरसा। जिले के गोबिंदपुरा गांव में दो भाई बहनों की मौत के बाद जिला प्रशासन अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में जाकर निरीक्षण भी किया और गांव में एंटी लारवा स्प्रे का छिड़काव भी किया। डीसी ने पंचायतों को गांवों में फोगिंग करवाने के निर्देश जारी कर दिए है। साथ ही गुरुद्वारों और मंदिरों में बुखार, डेंगू, मलेरिया बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सीय उपचार ही करवाने की मुनियादी करवाई जा रही है।

    गोबिंदपुरा में इस सप्ताह 16 और 12 साल के दो भाई बहनों की मौत हो गई थी। पहले बहन की मौत हुई तो बाद में भाई की। दोनों की एक ही दिन अंतिम अरदास की गई। ग्रामीण दोनाें बच्चों को डेंगू आशंकित बता रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उन्हें डेंगू नहीं था। विभाग की टीम ने इस हादसे के बाद गांव में जाकर सर्वे भी किया।

    वहीं डीसी शांतनु शर्मा ने इस पर संज्ञान लेते हुए जिला परिषद के सीईओ सुभाष चंद्र को गांवों में फोगिंग करवाने के आदेश दिए है। जिसके बाद सीईओ ने पंचायतों को तुरंत अपने गांव में फोगिंग करवाने के लिए कहा।

    शुक्रवार को गांव गिंदडा, चौटाला सहित अन्य गांवों में फोगिंग का काम शुरू हो गया। वहीं गांवों के गुरुद्वारों और मंदिरों में डेंगू और वायरल बुखार के लिए चिकित्सीय इलाज करवाने का आग्रह किया जा रहा है। ताकि यह बीमारी जानलेवा ना बन सकें। सीईओ ने पंचायत सचिवों को ये जिम्मेदारी दी है। साथ ही वे अपने गांव में मुनियादी और फोगिंग करवाकर प्रशासनिक अधिकारियों के ग्रुप में रिपोर्ट करेंगे।

    जिले में अब तक 296 मरीज

    जिले में डेंगू के अब तक 296 मरीज पाजिटिव आ चुके हैं। इसमें से 35 उपचारधीन है। डेंगू में बुखार, कंपकपी, जोडों में दर्द,आंखों के पीछे दर्द, कमजोरी और थकान, बुखार के तीन से चार दिन बाद शरीर पर लाल चकत्ते हो सकते हैं।


    गांवों में फोगिंग के आदेश दिए गए है। लोगों को बुखार और डेंगू में चिकित्सीय इलाज करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।- सुभाषचंद्र, सीईओ, जिला परिषद सिरसा।