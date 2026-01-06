'हरियाणा में भ्रष्टाचार 78% बढ़ा, ये सरकार की विफलता का प्रमाण', BJP पर सांसद सैलजा का आरोप

जागरण संवाददाता, सिरसा। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो चुकी है। हाल के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि पिछले पांच वर्षों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में 78.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और राज्य देश में भ्रष्टाचार के मामलों में सातवें स्थान पर पहुंच गया है।

जारी बयान में सांसद सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा ज़ीरो टालरेंस’ की जो बातें कही जाती हैं, वे केवल कागजों और भाषणों तक सीमित रह गई हैं। जमीनी हकीकत यह है कि राजस्व, पुलिस, भूमि और प्रशासनिक विभागों में भ्रष्टाचार आम नागरिक के लिए गंभीर समस्या बन चुका है।

उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डबवाली क्षेत्र के एक नागरिक को भ्रष्टाचार से तंग आकर इच्छा मृत्यु जैसी बात कहनी पड़ी। यह किसी भी संवेदनशील लोकतांत्रिक सरकार के लिए गंभीर चेतावनी होनी चाहिए।