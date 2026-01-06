Language
    'हरियाणा में भ्रष्टाचार 78% बढ़ा, ये सरकार की विफलता का प्रमाण', BJP पर सांसद सैलजा का आरोप

    By Surender Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:08 PM (IST)

    सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त की है (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो चुकी है। हाल के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि पिछले पांच वर्षों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में 78.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और राज्य देश में भ्रष्टाचार के मामलों में सातवें स्थान पर पहुंच गया है।

    जारी बयान में सांसद सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा ज़ीरो टालरेंस’ की जो बातें कही जाती हैं, वे केवल कागजों और भाषणों तक सीमित रह गई हैं। जमीनी हकीकत यह है कि राजस्व, पुलिस, भूमि और प्रशासनिक विभागों में भ्रष्टाचार आम नागरिक के लिए गंभीर समस्या बन चुका है।

    उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डबवाली क्षेत्र के एक नागरिक को भ्रष्टाचार से तंग आकर इच्छा मृत्यु जैसी बात कहनी पड़ी। यह किसी भी संवेदनशील लोकतांत्रिक सरकार के लिए गंभीर चेतावनी होनी चाहिए।

    कुमारी सैलजा ने कहा कि आम जनता को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे, दोषी अधिकारियों एवं जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करे और जनता को पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन दे। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर जनता की आवाज बनकर संघर्ष करती रहेगी।