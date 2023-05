CM Khattar in Sirsa: सीएम खट्टर ने दी 104 करोड़ की सौगात, 9 परियोजनाओं से संवरेगी डबवाली की तस्वीर

सिरसा, जागरण डिजिटल डेस्क। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रविवार को सिरसा के डबवाली पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जनता को बड़ी सौगात दी। सीएम खट्टर ने 104 करोड़ की 9 परियोजनाओं की जनता को सौगात दी है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस दौरान एक बड़ा ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में डबवाली को पुलिस जिला घोषित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को डबवाली के गांव चोरमार में जन संवाद कर रहे हैं। इस दौरान व लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने डबवाली को पुलिस जिला घोषित किया है।

#WATCH | Haryana CM Manohar Lal Khattar reached Dabwali, Sirsa today and dedicated 9 projects worth Rs 104 crore to the people

CM Khattar also held Jan Samvad program, in Sirsa. pic.twitter.com/tZRmk9CEoq