CIA सिरसा ने अवैध हथियार नेटवर्क पर कसा शिकंजा, 315 बोर पिस्तौल और कारतूस बरामद
सीआईए सिरसा ने रानियां थाना क्षेत्र के गांव ढुंढियांवाली से एक युवक, रिछपाल सिंह उर्फ पाला, को अवैध 315 बोर पिस्तौल और दो कारतूसों के साथ गिरफ्तार किय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सिरसा। सीआइए सिरसा पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते रानियां थाना क्षेत्र के गांव ढुढ़ियांवाली से एक युवक को 315 बोर के अवैध पिस्तौल व दो कारतूस सहित काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआइए सिरसा प्रभारी ने बताया कि एक पुलिस टीम गश्त के दौरान गांव ढुढ़ियांवाली से होते हुए गांव गिंदड़ा की तरफ जा रही थी।
इस दौरान पुलिस टीम को सामने से एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। युवक ने सामने पुलिस की गाड़ी को देखकर अचानक वापस मुड़कर खिसकने का प्रयास किया तो टीम ने आरोपित रिछपाल सिंह उर्फ पाला निवासी गांव ढुढ़ियांवाली को काबू कर तलाशी ली तो उसके पास से 315 बोर का अवैध पिस्तौल व दो कारतूस बरामद हुए। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवक के खिलाफ थाना रानियां में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच रानियां थाना पुलिस को सौंपी गई है।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवक को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान अवैध हथियारों के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में नाम पते मालूम कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।