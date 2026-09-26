सिरसा के डबवाली में नाबालिग के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ

संवाद सहयोगी, डबवाली। गोरीवाला चौकी प्रभारी उप निरीक्षक सज्जन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाबालिगा को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने के मामले में फरार चल रहे आरोपित को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आठ सितंबर को पीड़िता के परिजनों के की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें आरोपित पर नाबालिगा को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने के आरोप लगाए थे। शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत थाना सदर डबवाली में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।