Haryana Flood: 'गठबंधन सरकार की नाकामी से प्रदेश के जिले बाढ़ में डूबे', सिरसा में बोले AAP नेता अशोक तंवर

Haryana Flood आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने रविवार को सिरसा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। तंवर ने कहा कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा बाढ़ से नुकसान उनके सिरसा पार्लियामेंट क्षेत्र में हुआ है। सरकार की नाकामी के चलते कई जिले बाढ़ में डूबे हैं।

'गठबंधन सरकार की नाकामी से प्रदेश के जिले बाढ़ में डूबे', सिरसा में बोले AAP नेता अशोक तंवर

सिरसा, जागरण संवाददाता। आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रचार समिति के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर शनिवार देर शाम सिरसा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। देर शाम गांव नेजाडेला कलां, फरवाईं कलां, पनिहारी, मुसाहिब वाला व बुर्ज कर्मगढ़ आदि बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। अशोक तंवर ने कहा कि गठबंधन सरकार की नाकामियों व अदूरदर्शिता के चलते ही प्रदेश सरकार ने पूरे सिरसा संसदीय क्षेत्र को बाढ़ के पानी में डूबो दिया है। तंवर ने कहा कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा बाढ़ से नुकसान उनके सिरसा पार्लियामेंट क्षेत्र में हुआ है। आज सरकार की नाकामियों के चलते सिरसा संसदीय क्षेत्र के सिरसा, टोहाना एवं रतिया के अधिकतर गांव पानी में डूबे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में संबंधित क्षेत्र के सांसद और विधायक जनता के बीच से गायब हैं। 'ग्रामीण पलायन को मजबूर' उन्होंने कहा कि ये स्थिति है कि बाढ़ से बचाव के मुकम्मल इंतजाम न होने के चलते हजारों ग्रामीण सिरसा संसदीय क्षेत्र से विभिन्न गांवों से पलायन करने को मजबूर हैं। इस गंभीर स्थिति के लिए प्रभावित लोगों में गठबंधन सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी व गुस्सा है और वे इसके लिए सीधे तौर पर गठबंधन सरकार की कुनीतियों को दोषी ठहरा रहे हैं। 'मुख्यमंत्री को NDRF की टीमें भेजनी चाहिए' उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए कहा कि जिस प्रकार घग्घर का पानी बढ़ रहा है उससे निश्चित ही मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द एनडीआरएफ की टीमों को भेजने की आवश्यकता है। उन्होंने आमजन के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से भी बाढ़ पीड़ितों की पुरजोर मदद करने का आह्वान किया। पूर्व सांसद डा. अशोक तंवर ने कहा कि मौजूदा संकटकाल में जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल को धरातल पर बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उनका दुख दर्द जानना चाहिए, जबकि इसके विपरीत वे हवाई दौरों से महज औपचारिकताओं को पूरा कर रहे हैं।

Edited By: Rajat Mourya