Sirsa News: दोस्त के घर 23 लाख की नकदी रखने जा रहा था शख्स, पुलिस ने बीच रास्ते में रोककर बरामद किया कैश

सिरसा में पुलिस ने एक गाड़ी से 23 लाख कैश बरामद किया है। दरअसल पुलिस नाकाबंदी के दौरान डेरा सच्चा सौदा के पास एक कार को रुकवाया था जिसमें जांच के दौरान 23 लाख रुपए मिले। हालांकि कार चालक के मुताबिक उसने से कैश घर की जरुरतों के लिए निकलवाया और वह अपने दोस्त के घर रखने जा रहा था।

सिरसा, जागरण संवाददाता। सदर थाना पुलिस को सीलिंग प्लान के दौरान एक कार में सवार चार लोगों से 23 लाख की नकदी बरामद हुई है। पुलिस उक्त नकदी के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, बेगूरोड स्थित पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने डेरा सच्चा सौदा के नजदीक एक कार को रुकवाया, जिसमें चालक सहित चार युवक सवार थे। कार को रावतसर निवासी सुभाष चंद्र चला रहे थे। पुलिस को तलाशी के दौरान कार से 23 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई, जिस पर पुलिस ने कार सवारों से नकदी के बारे में पूछा, तो कार सवार मिठी सुरेरां निवासी देवीलाल ने बताया कि वह पीएचइडी से रिटायर्ड कर्मचारी है। घर की जरुरतों के लिए उसने बैंक से उक्त नकदी निकलवाई थी। घर में पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण वह उक्त राशि को अपने दोस्त के पास रखने के लिए जा रहा था। इस दौरान उसके साथ दो साले व पुत्री का चाचा ससुर कार में सवार थे। पुलिस नकदी संबंधी जानकारी जुटाने के लिए बैंक में पूछताछ के लिए जुटी हुई है। खबर पर अधिक विवरण की प्रतीक्षा है...

Edited By: Gurpreet Cheema