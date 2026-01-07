Language
    सिरसा में प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत, शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:08 AM (IST)

    सिरसा के कालांवाली में प्रेम प्रसंग के चलते एक शादीशुदा जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। 25 वर्षीय मनप्रीत सिंह और 23 वर्षीय सुखप्रीत दोनो ...और पढ़ें

    प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी जोड़ने ने किया सुसाइड (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। सिरसा के कालांवाली में युवक और युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते ट्रेन के आगे सुसाइड कर लिया। मृतक युवक खतरावा का 25 साल का मनप्रीत सिंह व युवती सुखप्रीत 23 साल की केवल गांव की रहने वाली है। दोनों शादी शुदा थे और पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सुखप्रीत पक्का शहीदां में शादीशुदा थी और बच्चों की मां थी।

    जानकारी अनुसार खतरावा निवासी मनप्रीत के ननिहाल केवल गांव में थे। वहीं पर उसकी सुखप्रीत के साथ मुलाकात हुई। सुखप्रीत इसी गांव में शादी शुदा थी प्रेम प्रंसग के चलते दोनों एक साल पहले भी घर से भागे थे। लेकिन बाद में स्वजन के कहने पर वापस लौट अए। पिछले एक साल से उनका मिलने का क्रम जारी था।

    मंगलवार को दोनों घर से निकल गए। इसके बाद बुधवार सुबह ढाई बजे अमृतसर से आने वाली ट्रेन के आगे कूद गए। हादसे में मनप्रीत की मौके पर मौत हो गई। जबकि सुखप्रीत की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने दोनों के शव सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए है। जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। 