सिरसा में प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत, शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

जागरण संवाददाता, सिरसा। सिरसा के कालांवाली में युवक और युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते ट्रेन के आगे सुसाइड कर लिया। मृतक युवक खतरावा का 25 साल का मनप्रीत सिंह व युवती सुखप्रीत 23 साल की केवल गांव की रहने वाली है। दोनों शादी शुदा थे और पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सुखप्रीत पक्का शहीदां में शादीशुदा थी और बच्चों की मां थी।

जानकारी अनुसार खतरावा निवासी मनप्रीत के ननिहाल केवल गांव में थे। वहीं पर उसकी सुखप्रीत के साथ मुलाकात हुई। सुखप्रीत इसी गांव में शादी शुदा थी प्रेम प्रंसग के चलते दोनों एक साल पहले भी घर से भागे थे। लेकिन बाद में स्वजन के कहने पर वापस लौट अए। पिछले एक साल से उनका मिलने का क्रम जारी था।

मंगलवार को दोनों घर से निकल गए। इसके बाद बुधवार सुबह ढाई बजे अमृतसर से आने वाली ट्रेन के आगे कूद गए। हादसे में मनप्रीत की मौके पर मौत हो गई। जबकि सुखप्रीत की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने दोनों के शव सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए है। जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा।