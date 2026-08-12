Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    सिरसा के सरकारी अस्पताल में दाखिल चार दिन के नवजात को चींटियों ने काटा, स्टाफ की लापरवाही पर उठे सवाल

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 04:52 AM (IST)

    सिरसा के नागरिक अस्पताल की नर्सरी में स्टाफ की लापरवाही से चार दिन के शिशु को चींटियों ने काट लिया। मां ने शिशु पर चींटियां देखकर विरोध किया। ...और पढ़ें

    शिशु के शरीर से उतारी गई चींटियां दिखाते हुए स्वजन। फोटो सोशल मीडिया

    शिशु के शरीर से उतारी गई चींटियां दिखाते हुए स्वजन। फोटो सोशल मीडिया


    HighLights

    1. सिरसा नागरिक अस्पताल में चार दिन के शिशु को चींटियों ने काटा।

    2. नर्सरी स्टाफ की घोर लापरवाही से हुई यह गंभीर घटना।

    3. सीएमओ ने घटना का संज्ञान लिया, जांच के आदेश दिए।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। नागरिक अस्पताल की नर्सरी में शिशुओं की संभाल में स्टाफ की लापरवाही दिखी है। नर्सरी में दाखिल चार दिन के शिशु को चींटियों के काटने का मामला सामने आया है। शिशु के रोने के बाद जब मां दूध पिलाने पहुंची तो उसके शरीर पर चींटियां लगी देख विरोध किया। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है।

    स्वजन ने रात को ड्यूटी पर तैनात स्टाफ द्वारा लापरवाही बरतने और मामले की जांच करवाने के लिए सीएमओ को शिकायत दी है। जैन स्कूल वाली गली निवासी कवि मोहन ने बताया कि सात अगस्त को पत्नी लवजीत की नागरिक अस्पताल में डिलीवरी हुई थी।

    वहीं, सीएमओ डा. पवन ने कहा कि नर्सरी में शिशु को चींटियों द्वारा काटने का वीडियो सामने आया है। नर्सरी से जवाब तलब किया है। लिखित शिकायत नहीं मिली है। मामले की जांच कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।