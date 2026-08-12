सिरसा के सरकारी अस्पताल में दाखिल चार दिन के नवजात को चींटियों ने काटा, स्टाफ की लापरवाही पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, सिरसा। नागरिक अस्पताल की नर्सरी में शिशुओं की संभाल में स्टाफ की लापरवाही दिखी है। नर्सरी में दाखिल चार दिन के शिशु को चींटियों के काटने का मामला सामने आया है। शिशु के रोने के बाद जब मां दूध पिलाने पहुंची तो उसके शरीर पर चींटियां लगी देख विरोध किया। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है।

स्वजन ने रात को ड्यूटी पर तैनात स्टाफ द्वारा लापरवाही बरतने और मामले की जांच करवाने के लिए सीएमओ को शिकायत दी है। जैन स्कूल वाली गली निवासी कवि मोहन ने बताया कि सात अगस्त को पत्नी लवजीत की नागरिक अस्पताल में डिलीवरी हुई थी।



वहीं, सीएमओ डा. पवन ने कहा कि नर्सरी में शिशु को चींटियों द्वारा काटने का वीडियो सामने आया है। नर्सरी से जवाब तलब किया है। लिखित शिकायत नहीं मिली है। मामले की जांच कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।