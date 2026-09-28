ट्रेन की चपेट में आने से 23 वर्षीय युवक की मौत, सिरसा में फाटक के पास हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, सिरसा। शहर के चत्तरगढ़पट्टी फाटक के पास रविवार रात ट्रेन की चपेट में आने से 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान संजय कालोनी निवासी साहिल के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलने पर राजकीय रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

राजकीय रेलवे पुलिस के जांच अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि रविवार रात करीब 11 बजे सूचना मिली थी कि चत्तरगढ़पट्टी फाटक के पास बठिंडा-जयपुर रेलगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव की पहचान के प्रयास किए गए।