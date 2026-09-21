सिरसा में 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता ने बच्ची को दिया जन्म, मां और नवजात दोनों स्वस्थ; आरोपी अभी भी फरार

जागरण संवाददाता, सिरसा। जिले में 15 वर्षीय नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने नागरिक अस्पताल सिरसा में एक बच्ची को जन्म दिया है। पीड़िता की तबीयत खराब होने पर उसे दो दिन पहले अस्पताल के गायनी वार्ड में भर्ती करवाया गया था। प्रसव के दौरान उसने बच्ची को जन्म दिया। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल मां और नवजात दोनों की हालत स्थिर है।

मामले में रानियां थाना पुलिस ने जून माह में पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपित छोटू के खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपित ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले की जांच के दौरान मेडिकल करवाए जाने पर पीड़िता के गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी।

तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल में कराया भर्ती दो दिन पहले पीड़िता की तबीयत खराब होने पर स्वजन उसे नागरिक अस्पताल सिरसा लेकर पहुंचे थे। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे गायनी वार्ड में भर्ती कर लिया। प्रसव पीड़ा शुरू होने पर चिकित्सकों की निगरानी में डिलीवरी करवाई गई, जिसमें पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया। प्रसव के बाद मां और नवजात दोनों को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है।