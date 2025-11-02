Language
    सिरसा में 14 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध मौत, दो दिन पहले चढ़ा था बुखार; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

    By Dd Goyal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:18 AM (IST)

    डबवाली में 14 वर्षीय एक बच्चे की संदिग्ध मौत हो गई। वह बुखार से पीड़ित था और उसमें डेंगू जैसे लक्षण थे। डबवाली के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे बठिंडा रेफर किया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया।

    डबवाली: बुखार से पीड़ित 14 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध मौत

    संवाद सहयोगी, डबवाली। वाल्मीकि चौक के समीप रहने वाले 14 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध मौत हो गई। वह बुखार से पीड़ित था। लक्षण डेंगू जैसे थे। घटना देर रात्रि की बताई जाती है। बच्चा बुखार से पीड़ित था। उसका डबवाली के एक निजी अस्पताल से उपचार चल रहा था।

    शुक्रवार को सुबह बुखार नहीं आया था। देर शाम को एकाएक शरीर ठंडा पड़ने लगा। स्वजन उसे उपचार के लिए डबवाली से सटे जिला श्री मुक्तसर साहिब के गांव किलियांवाली स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए। चिकित्सक ने उसे बेहतर इलाज के लिए बठिंडा रेफर कर दिया। बताया जाता है कि वहां चिकित्सकों ने जांच की तो उसके प्लेटलेट्स 24 हजार रह गए थे। बताया जाता है कि आधे घंटे बाद बच्चे ने बठिंडा के अस्पताल में दम तोड़ दिया।