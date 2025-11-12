रोहतक के स्कूल टूर बस में शराब की बोतल वाली वीडियो वायरल, प्रिंसिपल बोले- एआई से की गई तैयार

मॉडल स्कूल के कक्षा 10वीं के बच्चों का 6 नवंबर को टूर गया था। टूर पर जाने से पहले शिक्षकों की ओर से सभी बच्चों के बैग की जांच की गई थी, ताकि किसी बच्चे के बैग में कोई अनुचित सामग्री ना हो। इस दौरान किसी भी बच्चे के बैग से शराब जैसी कोई चीज नहीं निकली, लेकिन हमारे सामने वीडियो आने के बाद टूर पर गए सभी बच्चे व शिक्षकों से पूछताछ की गई है और अभिभावकों को भी बुलाया गया है। इस दौरान सामने आया है कि बच्चों की ओर से वीडियो एआइ के माध्यम से बनाया गया है और ग्लास में बच्चे साफ्ट ड्रिंक पी रहे थे। हालांकि बच्चों ने इस वीडियो को एआइ की मदद से तैयार करने की बात को स्वीकारा है। इसके चलते बच्चों की ओर से उनकी बात लिखी गई है, ताकि वह भविष्य में इस तरह की कोई गलती ना करें। - डॉ. अरुणा तनेजा, प्राचार्य, मॉडल स्कूल, रोहतक।