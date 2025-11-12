रोहतक के स्कूल टूर बस में शराब की बोतल वाली वीडियो वायरल, प्रिंसिपल बोले- एआई से की गई तैयार
रोहतक के मॉडल स्कूल के बच्चों की शराब की बोतल वाली वीडियो वायरल होने पर प्राचार्य ने इसे एआइ से तैयार बताया। स्कूल कमेटी ने जांच की, जिसमें बच्चों और शिक्षकों से पूछताछ की गई। अभिभावकों को बुलाकर स्पष्टीकरण मांगा गया। जांच में पता चला कि बच्चों ने एआइ से वीडियो बनाया और गिलास में सॉफ्ट ड्रिंक थी। बच्चों ने भविष्य में ऐसी गलती न करने का वादा किया।
जागरण संवाददाता, रोहतक। एक दिन पहले इंटरनेट मीडिया के जरिए स्कूल बच्चों के हाथ में दिखी शराब की बोतल वाली वीडियो आंबेडकर चौक स्थित मॉडल स्कूल के बच्चों की बताई जा रही है। हालांकि स्कूल प्राचार्य के अनुसार यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई है। वहीं बच्चों के पास ग्लास में साफ्ट ड्रिंक बताई जा रही है।
इसे लेकर मंगलवार को स्कूल कमेटी की ओर से जांच की गई है। इसमें टूर पर गए बच्चों, शिक्षकों से एक - एक करके बात की गई है। इतना ही नहीं वीडियो बनाने व वीडियो में नजर आने वाले सभी बच्चों के अभिभावकों को स्कूल में बुलाया गया है।
इस दौरान बच्चों के अभिभावकों की ओर से लिखित में जवाब मांगा गया है। बता दें कि एक दिन पहले एक चलती बस की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई थी। इसमें स्कूली बच्चे शराब की बोतल व गिलास लिए नजर आ रहे हैं।
मॉडल स्कूल के कक्षा 10वीं के बच्चों का 6 नवंबर को टूर गया था। टूर पर जाने से पहले शिक्षकों की ओर से सभी बच्चों के बैग की जांच की गई थी, ताकि किसी बच्चे के बैग में कोई अनुचित सामग्री ना हो। इस दौरान किसी भी बच्चे के बैग से शराब जैसी कोई चीज नहीं निकली, लेकिन हमारे सामने वीडियो आने के बाद टूर पर गए सभी बच्चे व शिक्षकों से पूछताछ की गई है और अभिभावकों को भी बुलाया गया है। इस दौरान सामने आया है कि बच्चों की ओर से वीडियो एआइ के माध्यम से बनाया गया है और ग्लास में बच्चे साफ्ट ड्रिंक पी रहे थे। हालांकि बच्चों ने इस वीडियो को एआइ की मदद से तैयार करने की बात को स्वीकारा है। इसके चलते बच्चों की ओर से उनकी बात लिखी गई है, ताकि वह भविष्य में इस तरह की कोई गलती ना करें। - डॉ. अरुणा तनेजा, प्राचार्य, मॉडल स्कूल, रोहतक।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।