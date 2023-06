'लोकतंत्र का गला घोंटा गया और प्रेस पर सेंसर लगाया गया'- आपातकाल पर बोले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

रोहतक, जागरण संवाददाता। इमरजेंसी में जेल काटने वाले अब कांग्रेस के साथ नया गठजोड़ बना रहे हैं। वे भूल गए हैं कि इमरजेंसी के समय खुद उन्होंने जेलों में कैसे यातनाएं सही थीं, केवल मोदी विरोध के लिए ऐसा हो रहा है। राजनीति का स्तर गिर गया है, ऐसे लोग इमरजेंसी को याद नहीं रख रहे हैं लेकिन देश की जनता उस दौर को नहीं भूल सकती। यह बात केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कही।

वे रविवार को रोहतक लोकसभा की गौरवशाली भारत रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब देश पांचवीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है, जल्द ही तीसरी बड़ी शक्ति बनने वाला है। दूसरे देशों के प्रधानमंत्री अब हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं क्योंकि हमने कोरोना महामारी के समय दूसरे देशों को दवा भेजकर जान बचाई थी।

आपातकाल पर उन्होंने कहा, "25 जून 1975 की रात को आपातकाल के दौरान प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया था...लोकतंत्र का गला घोंटा गया, नेताओं को जेल भेजा गया और जो लोग कांग्रेस के कारण ही जेल गए, वही लोग आज कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। राजनीति का स्तर इस स्तर तक गिर जाएगा, इसकी कल्पना भी संभव नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी..."

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने मंच से हुड्डा परिवार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुड्डा पिता-पुत्र का कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस के सभी पुराने नेता आज भाजपा में हैं। कांग्रेस के दो अध्यक्ष संगठन नहीं बना पाए, तीसरा भी दुखी है। इनका प्रभारी तालमेल बनाने के लिए परेशान चल रहा है। जबकि भाजपा पन्ने तक पहुंच चुकी है। पहले अमेरिका में कांग्रेसियों की जूते उतारकर तलाशी ली जाती थी लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री का बाइडेन परिवार स्वागत कर रहा है।

पशुपालन एवं मत्स्य राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है, प्रदेश को जातिवाद के जहर में घोला जा रहा है। कांग्रेसियों ने प्रदेश का भाईचार बिगाड़ दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हरियाणा के साथ गहरा लगाव है, लेकिन कुछ लोग इसे भी खराब करने में लगे हैं। देश में कहीं भी कोई मुद्दा होता है तो आंदोलन हरियाणा की धरती पर किया जाता है। जिनकी उनके प्रदेश में जमानत जब्त हो चुकी है, वे यहां पर आकर चौधरी बनते हैं। प्रदेश के लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है।

