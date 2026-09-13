एंबुलेंस से शराब की तस्करी, आरा में रोहतक के तीन गिरफ्तार; हरियाणा से पटना भेजी जा रही थी

जागरण संवाददाता, आरा/करनाल। मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग भोजपुर की टीम ने बक्सर-पटना फोरलेन पर छापेमारी कर एक एंबुलेंस से 388 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। एंबुलेंस में बने तहखाने में छिपाकर शराब हरियाणा से पटना लाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। सहायक आयुक्त मद्यनिषेध रजनीश को सूचना मिली थी कि हरियाणा से एक एंबुलेंस से शराब की तस्करी की जा रही है।

सूचना के आधार पर निरीक्षक प्रकाश चन्द्र के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई। टीम ने आरा मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के रतनपुर यात्री शेड के पास बक्सर-पटना फोरलेन पर वाहन रोककर तलाशी ली। तलाशी दौरान एंबुलेंस से शराब बरामद की गई।