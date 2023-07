कांग्रेस राज में हजारों परिवार हुए बर्बाद, फाइनेंसर गैंग को भाजपा ने किया खत्मः हरियाणा BJP उपाध्यक्ष ग्रोवर

Politics ग्रोवर ने कहा कि देश के जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं या फिर दूसरे बिजनेसमैन व्यक्ति हैं सभी ने थोड़े रुपए से अपने काम धंधे शुरू करके देश और दुनिया में अपनी अलग छाप बनाई है। इसलिए सरकार स्वरोजगार के लिए जितनी सुविधाएं दे रही हैं परिवारों को उनका लाभ उठाना चाहिए। मौजूदा भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है।

फाइनेंसर गैंग को भाजपा ने किया खत्म, कांग्रेस राज में हजारों परिवार हुए थे बर्बाद: ग्रोवर

जागरण संवाददाता, रोहतक: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने रोहतक सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक की ओर से आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में एक करोड़ रुपये के लोन वितरित किए। पूर्व मंत्री ग्रोवर ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के समय प्राइवेट फाइनेंसर का पूरा गैंग था, जिनके कई गुना ब्याज की वजह से हजारों परिवार बर्बाद हुए थे। मगर मौजूदा भाजपा सरकार ने स्वरोजगार के लिए कम ब्याज पर लोन देकर जरूरतमंद परिवारों को बर्बाद होने से बचाने का काम किया है। पूर्व मंत्री विकास सदन में आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में जिलेभर से आये लोगों को संबोधित कर रहे थे। ग्रोवर ने कहा कि देश के जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं या फिर दूसरे बिजनेसमैन व्यक्ति हैं, सभी ने थोड़े रुपए से अपने काम धंधे शुरू करके देश और दुनिया में अपनी अलग छाप बनाई है। इसलिए सरकार स्वरोजगार के लिए जितनी सुविधाएं दे रही हैं, परिवारों को उनका लाभ उठाना चाहिए। मौजूदा भाजपा सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों से भी युवाओं को जोड़कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज 36 बिरादरी के लोग पारदर्शी सरकार व ईमानदार राज्य सरकार से खुश हैं। हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने को-आपरेटिव सोसायटी को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। प्रदेश के लोग तमाम योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार के क्षेत्र में खुद को आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व, को-आपरेटिव सोसायटी के चेयरमैन हरीश कौशिक और तमाम बैंक अधिकारियों ने पूर्व मंत्री ग्रोवर के जन्मदिन का केक भी काटा। पूर्व मंत्री और चेयरमैन ने महिलाओं को चेक वितरित किए। इस मौके पर जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा, पूर्व मेयर रेणू डाबला, समाजसेवी पवन आहूजा, पार्षद राधेश्याम ढल, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सूरजमल किलाई, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश भाटिया, गुलाब सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

Edited By: Mohammad Sameer