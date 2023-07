बस ड्राइवर की मनमानी, नशे में धुत होकर चला रहा था गाड़ी; यात्रियों के विरोध करने पर टोल पर उतार दी सारी सवारी

हिसार से रोहतक आ रही रोडवेज बस में शुक्रवार रात को मदीना टोल के पास खूब हंगामा हुआ। बस ड्राइवर ने नशे की हालत में गाड़ी चलाई। कई बार बस हादसे का शिकार होने से बची। जब यात्रियों ने उसका विरोध किया तो उसने अपनी मनमानी चलाई। ड्राइवर ने मदीना टोल प्लाजा पर ही बस रोक दी और सो गया।

बस ड्राइवर की मनमानी, यात्रियों के विरोध करने पर टोल पर उतार दी सारी सवारी

जागरण संवाददाता, रोहतक। Rohtak News: हिसार से रोहतक आ रही रोडवेज बस में शुक्रवार रात को मदीना टोल के पास खूब हंगामा हुआ। सवारियों का आरोप है कि नशे में धुत बस ड्राइवर को जब उन्होंने बस सही से चलाने के लिए टोका तो उसने मदीना टोल प्लाजा पर ही बस रोक दी और सो गया। बस को रोहतक ले जाने से मना कर दिया। बीच राह रात के समय उतारे जाने से सवारियां खूब परेशान हुई। ड्राइवर की तबीयत खराब होने का दिया हवाला बस में काफी संख्या में महिलाएं व बच्चे भी सवार थे। रात करीब 11 बजे सवारियां रोडवेज की दूसरी बसों में सवार होकर किसी प्रकार रोहतक पहुंची। वहीं रोडवेज बस को किसी दूसरी बस का परिचालक रोहतक डिपो तक लेकर आया। सवारियों को बीच रास्ते उतारने वाली रोडवेज बस हिसार डिपो की बताई जा रही है। वहीं बस का परिचालक सवारियों को सफाई देता रहा कि ड्राइवर की तबीयत खराब हुई है। हिसार से रात आठ बजे चली थी रोहतक-दिल्ली के लिए सवारियों ने बताया कि रोडवेज बस शुक्रवार रात को करीब साढ़े 8 बजे हिसार से रोहतक-दिल्ली के लिए चली थी। बस की सभी सीटों पर सवारी बैठी थी। बताया जा रहा है कि बस चालक मुंढाल ढाबे तक बस ठीक लेकर आया। मुंढाल ढाबे पर बस रोकी। इसके बाद वो नशे में धुत होकर आया और बस को गलत ढंग से चलाने लगा। कई बार बस हादसे का शिकार होने से बची। महम में सवारी उतरना भी भूल गया हिसार से चली इस बस को महम में सवारियों को उतारना था। लेकिन चालक ने महम के कट को छोड़ दिया और आगे ले आया। जब सवारियों ने विरोध किया तो चालक बस को बैक गियर में रोड पर दौड़ाने लगा। इसी बीच एक ट्रक से बस टकराने से भी बची। सवारियों के काफी कहने के बाद भी वो नहीं माना। इसके बाद वो किसी प्रकार बस को सीधा चलाने लगा और मदीना टोल पर लेकर पहुंचा। वहां पर उसने बस रोक दी और सवारियों को किसी दूसरे बस में जाने का कहने के बाद वह बस की सीट पर ही सो गया।

