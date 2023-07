रोहतक में तेज रफ्तार कार का कहर, सात साल के बच्चे समेत तीन की ली जान; हादसे के बाद डेढ़ किमी तक दौड़ाई गाड़ी

Road Accident चालक ने रुकने के बजाय कार हिसार बाईपास पर सतलोक आश्रम की तरफ दौड़ाई। सतलोक आश्रम के पास रेलवे पुल के उतरते ही एक और बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर मदीना का 31 वर्षीय नरेंद्र और 36 वर्षीय जयदीप सवार थे। दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। जयदीप एक निजी समिति की बस पर कंडक्टर था।

तेज रफ्तार कार ने सात साल के बच्चे समेत तीन की जान ली। (File Photo)

जागरण संवाददाता, रोहतक: तेज रफ्तार कार चालक ने एक बच्चे समेत तीन लोगों की जान ले ली। चालक ने डेढ़ किलोमीटर तक कार दौड़ाई और एक के बाद एक तीन बाइक को टक्कर मारी। मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे बजे कार जींद की तरफ से आई। जींद बाईपास आउटर गोलचक्कर पर सबसे पहले बाइक पर जा रहे एक व्यक्ति और महिला को टक्कर मारी। दोनों बाइक समेत सड़क पर गिरे। उन्हें गंभीर चोटें आई। चालक ने कार दौड़ाई और गोल चक्कर के दूसरी तरफ जाकर एक और बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। बाइक पर लाखनमाजरा का जयभगवान सात साल के बेटे यश के साथ जा रहा था। यश की मौके पर ही मौत हो गई। जयभगवान भी घायल हो गया। चालक ने रुकने के बजाय कार हिसार बाईपास पर सतलोक आश्रम की तरफ दौड़ाई। सतलोक आश्रम के पास रेलवे पुल के उतरते ही एक और बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर मदीना का 31 वर्षीय नरेंद्र और 36 वर्षीय जयदीप सवार थे। दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। जयदीप एक निजी समिति की बस पर कंडक्टर था। नरेंद्र की जींद बाईपास पर चौखट-जंगलों की दुकान है। आरोपित कार चालक सतलोक आश्रम से थोड़ा आगे कार को छोड़कर फरार हो गया। थाना बहुअकबरपुर पुलिस और सदर थाना पुलिस अब कार मामले की जांच कर रही है। कार को कब्जे में ले लिया गया है।

