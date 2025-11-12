Language
    क्रिकेटर शेफाली वर्मा को मिलेगा डेढ़ करोड़ का कैश अवॉर्ड, हरियाणा महिला आयोग ने बनाया ब्रांड एंबेसडर

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:42 AM (IST)

    हरियाणा सरकार क्रिकेटर शेफाली वर्मा को महिला वनडे विश्व कप में उनके योगदान के लिए 1.50 करोड़ रुपये का इनाम देगी। खेल विभाग ने राशि मंजूर कर दी है। खेल मंत्री ने शेफाली को देश की बेटियों के लिए प्रेरणा बताया। इसके अतिरिक्त, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने शेफाली वर्मा को 2026 के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करना है।

    क्रिकेटर शेफाली वर्मा (जागरण फोटो)


    जागरण संवाददाता, रोहतक। महिला वनडे विश्व कप जिताने में निर्णायक भूमिका निभाने वाली शेफाली वर्मा के लिए हरियाणा खेल विभाग की ओर से 1.50 करोड़ रुपये की इनाम राशि मिलेगी। खेल विभाग की ओर से शेफाली को दी जाने वाली राशि के लिए मंजूरी दी गई है और जल्द ही शेफाली के खाते में राशि जमा कर दी जाएगी।

    खेल मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि खेल विभाग ने यह राशि मंजूर कर दी है। उन्होंने कहा कि शेफाली वर्मा न केवल हरियाणा, बल्कि पूरे देश की बेटियों के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां बेटों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं। हरियाणा की बेटियां शिक्षा, खेल, रक्षा, प्रशासन-हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही है। शेफाली ने महिला वनडे विश्व कप जीताकर हरियाणा की खेल परंपरा में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है।

    महिला आयोग ने बनाया ब्रांड एंबेसडर

    वहीं, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने क्रिकेटर शैफाली वर्मा को ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा की है।हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि शेफाली वर्मा हमारे राज्य की सुपरस्टार है। हम चाहते हैं कि वे साल 2026 की महिला आयोग की ब्रांड एंबेसडर बनें। हमारा जो युवाओं के लिए संदेश है उसमें जागरूकता आए...युवा नशे की ओर जाकर अपना भविष्य खराब कर रहा है...इसके लिए युवाओं को जागरूक करना हमारा मिशन है।

     