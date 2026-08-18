अफसर हो तो ऐसा! दफ्तर नहीं आ सकीं 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला, तो खुद पहुंच गए बयान लेने
रोहतक में एसडीएम आशीष कुमार ने 95 वर्षीय बीमार महिला सुरती देवी के बयान उनकी कार में ही दर्ज किए, क्योंकि वह कार्यालय आने में असमर्थ थीं।
HighLights
एसडीएम आशीष कुमार ने पार्किंग में जाकर बयान लिए
95 वर्षीय बीमार महिला सुरती देवी कार से नहीं उतर सकीं
जमीन में बेटों को हिस्सेदारी देने के लिए प्रक्रिया पूरी हुई
जागरण संवाददाता, रोहतक। प्रशासनिक संवेदनशीलता की मिसाल उस समय देखने को मिली, जब लघु सचिवालय में अपने बेटों को जमीन में हिस्सेदारी देने पहुंची 95 वर्षीय बीमार महिला सुरती देवी को कार्यालय के अंदर लाना संभव नहीं हुआ।
महिला की परेशानी को देखते हुए एसडीएम आशीष कुमार स्वयं पार्किंग में खड़ी उनकी कार तक पहुंचे और वहीं बैठकर उनके बयान दर्ज किए। सुरती देवी बीमारी के कारण कार से उतरने की स्थिति में नहीं थीं।
जमीन में अपने बेटों को हिस्सेदारी देने संबंधी कार्रवाई के लिए उनके बयान और तस्दीक जरूरी थी। ऐसे में एसडीएम ने बुजुर्ग महिला को कार्यालय तक बुलाने के बजाय खुद उनके पास पहुंचकर पूरी प्रक्रिया पूरी कराई।
एसडीएम आशीष कुमार ने कार में ही महिला से बातचीत कर उनके बयान लिए और पूरी जानकारी समझने के बाद उनकी तस्दीक करवाई। इसके बाद महिला से अंगूठा भी लगवाया गया। एसडीएम के इस संवेदनशील रवैये से वहां मौजूद लोगों ने भी सराहना की।
लोगों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी यदि इसी तरह बुजुर्गों और जरूरतमंदों की परिस्थितियों को समझकर उनकी सुविधा के अनुसार सेवाएं दें तो सरकारी व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा और मजबूत होगा।