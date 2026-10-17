रोहतक जू में पंजाब से पहुंचा दरियाई घोड़े का जोड़ा, 14 साल का राजन और 5 साल की हैं सलोनी

जागरण संवाददाता, रोहतक। पंजाब के छतबीड़ चिड़ियाघर से रोहतक के चिड़ियाघर में गुरुवार की शाम दरियाई घोड़े का जोड़ा पहुंच गया है। इनमें नर का नाम राजन है, जो 14 साल का है। जबकि, मादा का नाम सलोनी है, जिसकी उम्र पांच साल है।

शुक्रवार को दोनों बाड़े में बने तालाब में आराम फरमाते हुए नजर आए। दोनों एक से दो सेकंड के लिए अपना मुंह बाहर निकालते और फिर पानी में छिप जाते। इस जोड़े को देखने के लिए दिन भर पर्यटकों की भीड़ लगी रही।



दरअसल, चिड़ियाघर प्रबंधन की ओर से दरियाई घोड़ों को नए वातावरण में ढालने के लिए विशेष देखभाल की जा रही है। लंबी दूरी तय करके चिड़ियाघर पहुंचने के बाद उनकी खानपान संबंधी गतिविधियों पर भी नजर रखी गई। पहली रात दोनों ने केले खाए।

इसके बाद सुबह उन्हें पानी में छोड़ा गया। नए स्थान पर पहुंचने के बाद वन्यजीवों को सहज होने में समय लग सकता है। इसलिए उनकी गतिविधियों, खानपान और व्यवहार पर निगरानी रखना जरूरी है। वहीं दोनों को देखने के लिए पर्यटक काफी उत्सुक दिखाई दिए। उनका कहना था कि वह इस जोड़े को फिर से देखने के लिए आएंगे।