रोहतक में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी में मारी टक्कर, ट्रांसपोर्टर की मौत

जागरण संवाददाता, रोहतक। महम थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रांसपोर्टर की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 48 वर्षीय जितेंद्र के रुप में हुई है। फिलहाल, पुलिस ने आरोपित कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

गांव किशनगढ़ निवासी बलराम ने पुलिस को शिकायत दी है। जिसमें उन्होंने बताया कि उनका एनएच-9 हाईवे के हिसार-दिल्ली रोड पर भाईचारा नाम से एक होटल है। सात अक्टूबर को समय करीब दोपहर 3.30 बजे वह अपने होटल के बाहर खड़े हुए थे।

उसी समय उनके चाचा जितेन्द्र अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी को लेकर भिवानी रोड़ की तरफ से अपने होटल पर आ रही थी। इसी दौरान पीछे से एक तेज रफ्तार कार आई और उनकी चाचा की स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही उनके चाचा अपनी स्कूटी से सड़क पर गिर गए। वह दौड़कर अपने चाचा के पास आए और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए प्राइवेट वाहन बुलाने लगे। इसी का फायदा उठाकर आरोपित चालक अपनी कार को मौके पर छोड़कर भाग गया।