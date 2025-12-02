रोहतक में सड़क हादसे में 10 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस
रोहतक में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात पिकअप डाला चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रेम चन्द्र नामक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ स्कूटी पर रोहतक जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। थाना सदर पुलिस ने सड़क दुर्घटना में 10 वर्षीय बच्ची की मौत के मामले में पिकअप डाला के अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता प्रेम चन्द्र निवासी गांव खिड़वाली ने बताया कि वह परचून की दुकान करता है और सामान खरीदने के लिए अक्सर रोहतक जाता है।
30 नवंबर को वह अपने भाई की स्कूटी एक्टिवा पर अपनी 10 वर्षीय बेटी अंशिका को साथ लेकर रोहतक जा रहा था। लगभग 11:30 बजे दिन जब वे सुंदरपुर से रोहतक के बीच दर्शन योग महाविद्यालय रजवाहे के पास पहुंचे, तभी रोहतक की ओर से आ रही पिकअप डाला के चालक ने वाहन को तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाते हुए सामने से उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर लगने से प्रेम चन्द्र और उनकी बेटी सड़क पर गिर गए। गंभीर चोट लगने के कारण अंशिका की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
