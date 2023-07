Rohtak Crime: पांच माह पहले नौकरी पर रखा था नौकर, 16 बार में चुरा लिए तीन लाख; सीसीटीवी जांचने पर खुला राज

हरियाणा के रोहतक में पांच माह पहले नौकरी पर रखे गए नौकर ने 16 बार में तीन लाख रुपये चोरी कर लिए। घटना सर्कुलर रोड के एक चिकन शॉप की है। सीसीटीवी फुटेज जांचने पर भेद खुला है। भूषण प्रकाश ने बताया कि सीसीटीवी की फुटेज में नजर आ रहा है कि दुकान पर काम करने वाला आकाश हर रोज दो-तीन बार गल्ले से कुछ रुपये निकाल लेता था।

पांच माह पहले नौकरी पर रखा था नौकर, 16 बार में चुरा लिए तीन लाख; सीसीटीवी जांचने पर खुला राज

रोहतक, जागरण संवाददाता: सर्कुलर रोड स्थित एक चिकन शाप के गल्ले पर नौकर ही साफ कर रहा था। लगातार पैसे कम होने के कारण का पता मालिक को भी नहीं चला। जब दुकानदार ने सीसीटीवी चेक किया तो खुलासा हुआ कि उसका ही नौकर गल्ले से चोरी करता है और वह अब तक तीन से चार लाख रुपये चोरी कर चुका है। जिस नौकर आकाश पर चोरी का केस है उसे चिकन शाप मालिक भूषण प्रकाश ने करीब पांच माह पहले ही नौकरी पर रखा था। चिन्योट कॉलोनी निवासी भूषण प्रकाश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका सर्कुलर रोड पर प्रकाश नोन वेज कार्नर के नाम से ढाबा है। उनकी दुकान के गल्ले से पिछले कई दिनों से रुपये गायब हो रहे थे। जब उन्होंने अपनी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि दुकान का कर्मचारी आकाश ही रुपये चोरी करता था। सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपित भूषण प्रकाश ने बताया कि सीसीटीवी की फुटेज में नजर आ रहा है कि दुकान पर काम करने वाला आकाश हर रोज दो-तीन बार गल्ले से कुछ रुपये निकाल लेता था। करीब महीनेभर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो वह 16 से अधिक बार गल्ले से रुपये निकालता नजर आ रहा है। प्रकाश के अनुसार दुकान में दिन के समय अधिकतर समय बिजली सप्लाई बंद होने से करीब 15 दिन की फुटेज रिकार्ड ही नहीं हो पाई। उस दौरान आकाश ने काफी रुपये चोरी किए होंगे। पैसे चुराते दूसरे कर्मियों को भी नहीं लगने देता था भनक भूषण प्रकाश ने कहा कि उसने आकाश को करीब 5 माह पहले ही काम पर रखा था। जिसके बाद से वह इस तरह की हरकत करता रहता था और गल्ले से रुपए निकाल लेता। अब तक करीब 3-4 लाख रुपए चोरी कर चुका है। दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को चकमा देकर रुपए चोरी करता था।

