Rohtak News: सुनारिया जेल कर्मियों पर गैंगस्टर के साथ मिलकर बंदी से मारपीट का आरोप, घायल को PGI लाई पुलिस

रोहतक, जागरण संवाददाता: प्रदेश की हाई सिक्योरिटी जेल में शामिल सुनारिया जेल के कर्मियों पर एक बंदी के साथ कई बार मारपीट के आरोप लगे हैं। जेल कर्मियों पर एक गैंगस्टर से मिलीभगत का आरोप है। इन कर्मियों पर आरोप है कि एक गैंगस्टर के कहने पर उन्होंने विरोधी गैंग के कथूरा गांव निवासी अंकित के साथ कई बार मारपीट की है। शनिवार देर रात शिवाजी कालोनी थाना पुलिस घायल बंदी अंकित को पीजीआइ के ट्रामा सेंटर में उपचार के लिए लाई। यहां अंकित ने पुलिस को अपनी शिकायत भी सौंपी। आधी रात के बाद ही अंकित को पीजीआइ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। अंकित ने जेल कर्मी देवेंद्र, सुभाष, मदन, सिहाग और गोयत पर उसके साथ कई बार मारपीट का आरोप लगाया है। मामले में अंकित के स्वजन शनिवार को पुलिस के आला अधिकारियों से मिले थे। इसके बाद पुलिस अंकित को प्रोडक्शन वारंट पर जेल से लेकर आई और उसका पीजीआइ में मेडिकल कराया। मिलाई पर आई मां को भी किया बेइज्जत कथूरा गांव के अंकित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके साथ पांच जुलाई के बाद जेल कर्मियों ने कई बार बैरक से निकाल कर मारपीट की है। उसकी जेल से घर फोन करने की सुविधा भी बंद कर दी गई है। वहीं जब उसकी मां तय दिन पर उससे मिलने आई तो जेल कर्मियों ने उसे भी काफी बेइज्जत किया। अंकित के अनुसार जेल प्रशासन उस पर पुलिस से शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा है। इसी जेल में बंद है बाबा राम रहीम सुनारिया जेल प्रदेश की हाई प्रोफाइल व सिक्योरिटी वाली जेल है। इसी जेल में साध्वी दुष्कर्म में दोषी बाबा राम रहीम भी बंद है। वहीं प्रदेश की जेलों में सुरक्षा को लेकर इन दिनों हाई अलर्ट भी चल रहा है। इसी अलर्ट के बीच जेल पुलिस कर्मियों पर बंदी से मारपीट और एक गैंगस्टर से संबंध के आरोप लगे हैं।

