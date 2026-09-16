रोहतक के निडाना गांव में पैसों के विवाद में व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या, भाई की शिकायत पर 2 के खिलाफ मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक के निडाना गांव में बुधवार को पैसों के लेन-देन को लेकर एक व्यक्ति की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय मनदीप के रूप में हुई है।

घायल हालत में मनदीप को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मनदीप के भाई की शिकायत पर दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।