रोहतक लिव-इन कपल हत्याकांड: आरोपी को राहत देने के लिए ASI ने ली 10 हजार रुपये की रिश्वत, रंगे हाथ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रोहतक। सांपला थाना क्षेत्र के हसनगढ़ में लिव इन कपल संदीप और कविता की हत्या के मामले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झज्जर की टीम ने कार्रवाई की। एसीबी ने इस मामले के जांच अधिकारी एएसआइ दीनबंधू को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।

एएसआइ ने आरोपितों को राहत देने और मारपीट नहीं करने के मामले में रिश्वत ली थी। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर एसआइ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित 40 हजार रुपये पहले ही ले चुका था। जानकारी के मुताबिक, गांव हसनगढ़ निवासी शिकायतकर्ता सुभाष चंद्र ने एसीबी को बताया कि वह खेतीबाड़ी करता है।

उसके बेटे नितेश उर्फ मेंडिस और उसके दोस्त नितेश उर्फ बच्चा को सांपला थाने में 5 अक्तूबर को दर्ज केस के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मामले के जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक दीनबंधु का फोन आया और उन्हें बेटे की गिरफ्तारी के बारे में बताया गया। सुभाष चंद अपने गांव के नीरज उर्फ बुल्ली और नीरज उर्फ टिट्टी को साथ लेकर सांपला थाने पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात जांच अधिकारी से हुई।

10 हजार रुपये का बना रहा था दबाव आरोप है कि पुलिसकर्मी ने मामले को हल्का करने और मारपीट नहीं करने के बदले 70 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। बाद में कथित तौर पर 50 हजार रुपये में सहमति बनी। शिकायतकर्ता ने ब्यूरो को बताया कि वह पहले ही 40 हजार रुपये दे चुका था।

आरोपित एएसआइ 10 हजार रुपये देने का दबाव बना रहा था। लेकिन, वह अब यह रुपये नहीं देना चाहता था। इसी के बाद उसने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मामले की जानकारी दी। शिकायत के बाद एसीबी ने बिछाया जाल शिकायत मिलने पर ब्यूरो ने मामला दर्ज कर किया और फिर कार्रवाई की योजना बनाई। इस दौरान राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेंद्र झज्जर के निरीक्षक रोहताश के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए सांपला थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक दीनबंधु को कथित तौर पर बाकी 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।

हिसार के खरबला गांव का आरोपित एएसआइ एसीबी का कहना है कि आरोपित दीनबंधु की उम्र 50 साल है और वह हिसार जिले के खरबला गांव का निवासी है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

इस प्रकरण में शिकायतकर्ता के आरोपों और ब्यूरो की कार्रवाई के आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। रिश्वत की कथित मांग, पहले दी गई रकम और बाकी राशि लेने के आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान साक्ष्यों के आधार पर होगी।