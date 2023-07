Rohtak News: 15 लाख रुपये की पांच किलो 800 ग्राम अफीम बरामद, रोहतक में नारकोटिक्स सेल के हत्थे चढ़े दो तस्कर

Rohtak News रोहतक में 15 लाख रुपये कीमत की पांच किलों 800 ग्राम अफीम बरामद की गई है। सेल ने 15 लाख रुपये कीमत की 5 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अफीम फतेहाबाद के नाढौड़ी गांव में सप्लाई होनी थी। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। रवि रंजन झारखंड से ये अफीम हरपाल सिंह को देने के लिए लाया था।

15 लाख रुपये की पांच किलो 800 ग्राम अफीम बरामद, रोहतक में नारकोटिक्स सेल के हत्थे चढ़े दो तस्कर

Your browser does not support the audio element.

रोहतक, जागरण संवाददाता: हरियाणा राज्य एंटी नारकोटिक्स सेल ने रोहतक शहर में अफीम की एक बड़ी खेप पकड़ी है। सेल ने 15 लाख रुपये कीमत की 5 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अफीम फतेहाबाद के नाढौड़ी गांव में सप्लाई होनी थी। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें झारखंड के गढवा जिले के नवादा गांव का रवि रंजन और फतेहाबाद के नाढौड़ी गांव का हरपाल सिंह शामिल है। नारकोटिक्‍स सेल की टीम ने पकड़े दो आरोपित रवि रंजन झारखंड से ये अफीम हरपाल सिंह को देने के लिए लाया था। हरपाल सिंह रोहतक के बस स्टैंड के पास कार से ये खेप लेने को पहुंचा था। इसी दौरान एक सूचना पर एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने उन दोनों को पकड़ लिया। मामले में राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के एएसआइ जसबीर सिंह ने रोहतक के अर्बन एस्टेट थाना में केस दर्ज कराया है। बस स्टैंड के पास अंधेरे में गाड़ी में बैठे थे आरोपित एएसआइ जसबीर सिंह ने बताया कि उनकी टीम को रवि रंजन और हरपाल सिंह के बारे में सूचना मिली थी। इस पर टीम रोहतक बस स्टैंड पर पहुंची। जहां गाड़ी में दो व्यक्ति बैठे थे। दोनों को टीम ने काबू किया। ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति के पास एक बैग था। टीम ने राजपत्रित अधिकारी महम के डीएसपी संदीप सिंह के समक्ष गाड़ी व बैग पेश करके उसकी तलाशी ली। बैग में एक पालीथीन मिला। जिसमें अफीम थी।

Edited By: Himani Sharma