रोहतक में भाऊ गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के बाद दो शूटर गिरफ्तार; पैर में लगी गोली
रोहतक सीआईए स्टाफ ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से भाऊ गैंग के दो कथित शूटरों समीर और कुश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।
HighLights
भाऊ गैंग के दो शूटर मुठभेड़ में पकड़े गए।
समीर और कुश के पैरों में लगीं गोलियां।
आधुनिक विदेशी हथियार बरामद, बड़ी वारदात टली।
जागरण संवाददाता, रोहतक। बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग के दो कथित शूटरों को रोहतक सीआईए स्टाफ की टीम ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है।
दोनों आरोपितों की पहचान रिठाल गांव निवासी समीर और विजय नगर निवासी कुश के तौर पर हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोलियां लगीं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
रोहतक और दिल्ली में वारदात की फिराक में थे आरोपी
पुलिस के अनुसार सीआईए टीम को इनपुट मिला था कि भाऊ गैंग से जुड़े दो युवक दिल्ली और रोहतक में आपराधिक वारदात करने की तैयारी में हैं। सूचना के बाद टीम ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। बक्करवाला इलाके में आरोपितों की गाड़ी दिखाई देने पर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया।
पुलिस का दावा है कि घेराबंदी के दौरान आरोपितों ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें दोनों घायल हो गए। इसके बाद उन्हें मौके से काबू कर लिया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से आधुनिक विदेशी हथियार बरामद किए गए।
पुलिस अब दोनों आरोपितों से पूछताछ कर रही है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें हथियार किसने उपलब्ध करवाए और उनके संपर्क में गैंग के कौन-कौन से सदस्य हैं। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई से संभावित हत्या और फायरिंग की वारदात को समय रहते रोकने में सफलता मिली है।