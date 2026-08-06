रोहतक के नए डीसी बने प्रदीप दहिया, सचिन गुप्ता का हुआ तबादला

जागरण संवाददाता, रोहतक। प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के तबादला एवं नियुक्ति आदेश जारी करते हुए जिले के डीसी पद पर बदलाव किया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, 2013 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप दहिया को गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त एवं जिला नगर आयुक्त के पद से स्थानांतरित कर रोहतक का नया डीसी नियुक्त किया गया है।