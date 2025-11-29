Language
    Haryana News: शादी में लड़कियां कर रही थीं अभद्र भाषा का प्रयोग, विरोध करने पर नेशनल प्लेयर की पीट-पीटकर हत्या

    By Manoj Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 09:36 PM (IST)

    पिता की मौत के बाद रोहित धनखड़ परिवार का सहारा थे। वह पावर लिफ्टिंग के नेशनल खिलाड़ी थे और जिम में ट्रेनिंग देकर परिवार चलाते थे। भिवानी में बारात में अभद्र भाषा बोलने पर टोकने पर युवकों से कहासुनी हो गई। शादी के बाद घर लौटते समय आरोपियों ने रोहित की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

    Haryana News: शादी में नेशनल प्लेयर की पीट-पीटकर हत्या। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। पावर लिफ्टिंग में सात बार के नेशनल विजेता खिलाड़ी रोहित धनखड़ की भिवानी में शादी समारोह में गांव तिगड़ाना के युवकों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। रोहित इन दिनों रेाहतक के सेक्टर-चार जिमखाना क्लब की जिम ट्रेनर के तौर पर काम करता था।

    रोहित धनखड़ अपने दोस्त गांव बौंदकला निवासी जतिन के साथ शुक्रवार को उसकी बहन की ननद की शादी में शगुन डालने भिवानी के गांव रिवाड़ी खेड़ा गया था। शादी समारोह के दौरान तिगड़ाना से बारात आई, जिसमें कुछ युवक लड़कियों के नजदीक अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे।

    रोहित ने उन्हें टोका तो उनके बीच कहासुनी हो गई। बरात में आए युवक उस समय तो चले गए, लेकिन शादी खत्म होने के बाद जब वह घर जाने के लिए गाड़ी लेकर निकले तो रास्ते में आरोपितों ने उन्हें घेर लिया। फाटक बंद होने के कारण गाड़ी को रोकना पड़ा और करीब 20 आरोपित हाथों में हथियार लेकर पहुंच गए।

    इसी दौरान रोहित व जतिन गाड़ी से उतरकर भागने लगे तो आरोपितों ने रोहित को पकड़ लिया। गाड़ी से उतरकर जतिन मौके से भाग गया, जबकि रोहित के साथ आरोपितों ने जमकर मारपीट की। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था, जहां चोट के निशान न हो, यानि बुरी तरह से पीटा गया था।

    घायल अवस्था में आरोपियों के जाने के बाद रोहित को लेकर जतिन अस्पताल गया, जहां से उसे पीजीआइएमएस रोहतक रेफर किया गया। रातभर पर हालत नाजुक रही और रविवार सुबह करीब 10 बजे रोहित ने दम तोड़ दिया।

    मां ने सिलाई कर की थी बेटे की परवरिश

    रोहित के चाचा सतीश धनखड़ ने बताया कि 2017 में भाई सत्यवान की मौत हो गई। उसकी भाभी ने सिलाई करके रोहित की परवरिश की थी। हम यही चाहते है कि रोहित की हत्या करने वाले आरोपितों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लें। प्रशासन से एक ही मांग है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए और आरोपितों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए।

    पिता की मौत के बाद रोहित धनखड़ पर परिवार के जिम्मेदारी

    रोहित धनखड़ पावर लिफ्टिंग का नेशनल खिलाड़ी रहा है। हाल में सेक्टर 4 में जिमखाना क्लब में लोगों को ट्रेनिंग देता था। इसी काम के सहारे अपने परिवार का गुजारा चला रहा है। रोहित के पिता सत्यवान धनखड़ की 2016 में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी और घर में मां व बहन का इकलौता सहारा था।

    स्वजन अब रोहित की शादी को लेकर लड़की ढूंढ रहे थे। रिश्ते को लेकर बातचीत भी चल रही थी। जल्द ही रोहित की शादी करते की तैयारी थी। मृतक रोहित के रिश्ते में जीजा सोनू ने बताया कि भिवानी में बारात में आए कुछ युवक लड़कियों के पास खड़े होकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे।

    उसी दौरान रोहित के साथ हल्की कहासुनी हो गई, लेकिन शादी के बाद जब रोहित व उसका दोस्त घर के लिए निकला तो रास्ते में आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और लाठी डंडों से मारपीट की। रोहित इंटरनेशनल प्लेयर था और इस प्रकार से रोहित की हत्या, पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रही है।