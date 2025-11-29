Haryana News: शादी में लड़कियां कर रही थीं अभद्र भाषा का प्रयोग, विरोध करने पर नेशनल प्लेयर की पीट-पीटकर हत्या

जागरण संवाददाता, रोहतक। पावर लिफ्टिंग में सात बार के नेशनल विजेता खिलाड़ी रोहित धनखड़ की भिवानी में शादी समारोह में गांव तिगड़ाना के युवकों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। रोहित इन दिनों रेाहतक के सेक्टर-चार जिमखाना क्लब की जिम ट्रेनर के तौर पर काम करता था।

रोहित धनखड़ अपने दोस्त गांव बौंदकला निवासी जतिन के साथ शुक्रवार को उसकी बहन की ननद की शादी में शगुन डालने भिवानी के गांव रिवाड़ी खेड़ा गया था। शादी समारोह के दौरान तिगड़ाना से बारात आई, जिसमें कुछ युवक लड़कियों के नजदीक अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे।

रोहित ने उन्हें टोका तो उनके बीच कहासुनी हो गई। बरात में आए युवक उस समय तो चले गए, लेकिन शादी खत्म होने के बाद जब वह घर जाने के लिए गाड़ी लेकर निकले तो रास्ते में आरोपितों ने उन्हें घेर लिया। फाटक बंद होने के कारण गाड़ी को रोकना पड़ा और करीब 20 आरोपित हाथों में हथियार लेकर पहुंच गए।

इसी दौरान रोहित व जतिन गाड़ी से उतरकर भागने लगे तो आरोपितों ने रोहित को पकड़ लिया। गाड़ी से उतरकर जतिन मौके से भाग गया, जबकि रोहित के साथ आरोपितों ने जमकर मारपीट की। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था, जहां चोट के निशान न हो, यानि बुरी तरह से पीटा गया था।