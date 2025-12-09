नक्सली फंडिंग मामले में रोहतक पर NIA की नजर, एमडीयू के छात्र नेता को किया जांच में शामिल
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने नक्सली फंडिंग मामले में रोहतक पर निगरानी बढ़ा दी है। लाखनमाजरा में प्रियांशु कश्यप से जुड़े मामले के बाद, अब एमडीयू क ...और पढ़ें
रत्न पंवार, रोहतक। नक्सली फंडिंग के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने रोहतक पर निगरानी कड़ी कर दी है। लाखनमाजरा में छत्तीसगढ़ निवासी प्रियांशु कश्यप से जुड़े मामले में दो दिन तक जांच के बाद अब महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के छात्र नेता को भी जांच दायरे में शामिल किया है।
सूत्रों के अनुसार, एनआइए की चार सदस्यीय टीम एक सप्ताह से रोहतक में ठहरी है। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी को रोहतक में माओवादी और नक्सली फंडिंग के तार जुड़े होने के सुराग मिले हैं। साल 2022 में एनआइए को नक्सली फंडिंग के मामले में कुछ जानकारी मिली थी। उस वक्त जांच एजेंसी को पता चला कि उत्तर प्रदेश के जनपदों में नक्सल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए संदिग्ध लोग युवाओं को भड़का रहे हैं।
एनआइए ने शुरुआती तौर पर तथ्य जुटाए और इसी के आधार पर जनवरी 2023 में लखनऊ जोन में एक एफआइआर दर्ज की। एनआइए प्रतिबंधित संगठन सीपीआइ (माओवादी) के लिए उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में नेटवर्क बनाकर फंडिंग के साथ ही युवाओं की फौज तैयार करने वालों की छानबीन भी कर रहा है।
दो दिन तक लाखनमाजरा में भी कर चुकी है जांच
लखनऊ से आई एनआइए की टीम ने बीते सप्ताह दो दिन तक रोहतक के लाखन माजरा क्षेत्र में छानबीन की। लाखनमाजरा थाने में बैठकर टीम ने संबंधित लोगों के बयान तक दर्ज किए। लाखनमाजरा में रहने वाले रविन्द्र के मकान पर तलाशी अभियान चलाया। जानकारी के अनुसार, कुछ महीने पहले प्रियांशु कश्यप नाम का युवक इस मकान में किराये पर रहा था। प्रियांशु कश्यप, जो छत्तीसगढ़ के मांझीगुड़ा गांव का निवासी है, को एसटीएफ ने माओवादी कनेक्शन के मामले में एक अगस्त को गिरफ्तार किया था। जांच को आगे बढ़ाने के सिलसिले में एनआइए टीम लखनऊ से रोहतक पहुंची।
नक्सली फंिडंग मामला
