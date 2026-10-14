रोहतक में कुत्तों को लेकर हुए विवाद ने लिया खूनी मोड़, भतीजे ने खाट के पाये में सिर मारकर की ताऊ की हत्या

जागरण संवाददाता, रोहतक। शिवाजी कॉलोनी थाना क्षेत्र के कबूलपुर गांव में कुत्तों को लेकर हुए विवाद के बाद भतीजे मोहित पर अपने ताऊ सुरेश की हत्या का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, सोमवार सुबह 7:30 बजे गली में दो कुत्ते लड़ रहे थे। सुरेश उन्हें छुड़ाने पहुंचे, तभी उनके भाई राजेश का बेटा मोहित अपनी मां कविता के साथ आया और विवाद करने लगा।

आरोप है कि मोहित ने खाट के पाये से सुरेश के सिर पर वार किया। वह बेहोश हो गए। परिजन उन्हें पीजीआइएमएस ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि सुरेश के बेटे साहिल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में कुत्तों को लेकर विवाद की बात सामने आई है।

पुलिस सोमवार को मौके पर पहुंची थी और दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया था। अस्पताल से पुलिस को छत से गिरने का रुक्का मिला था। मंगलवार को सिर पर खाट का पाया मारने की बात सामने आई। साहिल ने आरोप लगाया कि मोहित और कविता पहले भी उनके परिवार पर हमलेका प्रयास कर चुके हैं।