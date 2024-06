दिल्ली सरकार के पानी रोकने वाले आरोप पर नायब सिंह सैनी दिया जवाब, कहा- झूठ फैला रहे हैं केजरीवाल

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि केजरीवाल ने पहले भी यह आरोप लगाया था। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह भ्रष्टाचार पर कम और विकास पर ज्यादा ध्यान दें।

उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर हुए समझौते में तय से ज्यादा पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हरियाणा लोगों के बीच झूठ फैला रहे हैं।

#WATCH | Rohtak: On Delhi govt's allegation that Haryana govt is stopping water for Delhi, Haryana CM Nayab Singh Saini says, "Kejriwal made this allegation earlier also. I want to ask him to pay less attention to corruption and more to development. Haryana is giving more water… pic.twitter.com/PQXTv6fMtT— ANI (@ANI) June 1, 2024