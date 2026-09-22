रोहतक के जींद बाईपास चौक पर बनेगा फ्लाईओवर, 91.97 करोड़ रुपये की परियोजना को मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, रोहतक। जींद बाईपास चौक पर बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए अब फ्लाईओवर बनाया जाएगा। शहर के इस प्रमुख जंक्शन पर रोज करीब 10 हजार से 12 हजार पैसेंजर कार यूनिट यानि पीसीयू यातायात दर्ज होने के बीच हरियाणा सरकार ने एप्रोच सहित फ्लाईओवर निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।

परियोजना पर 91.97 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसे हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम यानी एचएसआरडीसी की ओर से एनसीआरपीबी ऋण सहायता योजना के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। जींद बाईपास चौक रोहतक के उन प्रमुख मार्ग जंक्शनों में शामिल है, जहां अलग-अलग दिशाओं से आने वाला यातायात एक ही स्थान पर मिलता है। जींद, नरवाना, पानीपत और हिसार की ओर जाने वाले वाहनों के अलावा दक्षिणी बाईपास और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाला यातायात भी इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में सुबह और शाम के व्यस्त समय में चौक पर वाहनों का दबाव और बढ़ जाता है।

मिश्रित यातायात बढ़ा रहा चौक पर दबाव इस मार्ग पर प्रतिदिन गुजरने वाले यातायात में कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर और दोपहिया वाहन शामिल हैं। अलग-अलग गति और दिशा में चलने वाले इन वाहनों के कारण चौक पर क्रॉसिंग और टर्निंग के दौरान यातायात की गति प्रभावित होती है। मौजूदा व्यवस्था में वाहनों को एक-दूसरे के रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिससे देरी के साथ टकराव के संभावित प्वाइंट भी बनते हैं।