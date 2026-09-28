रोहतक में छोटे ने कपड़ों और चप्पलों से की बड़े भाई के शव की पहचान, नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका

जागरण संवाददाता, रोहतक। आइमटी थाना क्षेत्र में डिग्गी के पास मिले शव की पहचान खेड़ी साध निवासी 30 वर्षीय सोनू के रुप में हुई है। सोमवार को छोटे भाई मोनू ने पीजीआइएमएस के शवगृह में पहुंचकर अपने बड़े भाई की कपड़ों और चप्पलों से पहचान की।जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया है।

पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े मोनू ने बताया कि उसका भाई पिछले रविवार को घर से निकला था। इसके बाद से वह लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। जब कोई सुराग नहीं मिल सका तो वह थाने में शिकायत कराने पहुंचे।

जिस पर पुलिस ने बताया कि शनिवार को तालाब के पास एक प्लाट में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है और उसके शव को शवगृह में रखा हुआ है। जिसके बाद वह शवगृह में पहुंचे। कपड़ों और चप्पल से उन्होंने अपने भाई की पहचान की।

नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका पुलिस जांच में सोनू के शव के पास से एक सिरिंज भी मिली थी। इसके बाद से नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि सोनू नशे का आदि था और जहां से उसका शव बरामद हुआ है। वहां पर गांव के कई अन्य युवा भी नशा करते हैं।