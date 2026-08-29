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IIM रोहतक में CAG का खुलासा: मंजूर नियम 28 बार बदले नियम, डायरेक्टर को 3.20 करोड़ का वैरिएबल पे; जवाबदेही का रिकॉर्ड भी गुम

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Sat, 29 Aug 2026 01:14 PM (IST)

कैग की ऑडिट रिपोर्ट में आईआईएम रोहतक में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसमें निदेशक को बिना रिकॉर्ड के 3.20 ...और पढ़ें

IIM रोहतक में CAG का खुलासा: मंजूर नियम 28 बार बदले नियम (फाइल फोटो)

IIM रोहतक में CAG का खुलासा: मंजूर नियम 28 बार बदले नियम (फाइल फोटो)

HighLights

  1. निदेशक को 3.20 करोड़ का वेरिएबल पे बिना रिकॉर्ड

  2. बोर्ड ने 28 नियम बदले, मंत्रालय की मंजूरी नहीं

  3. शिकायत निवारण समितियां निष्क्रिय, रिकॉर्ड भी अधूरे मिले

जागरण संवाददाता, रोहतक। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) रोहतक में नियम-कायदों की निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था ही कैग की जांच के घेरे में आ गई है।

वर्ष 2009-10 से 2023-24 तक की ऑडिट जांच में संस्थान में फैसले लेने और उन्हें रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया पर कई सवाल उठे हैं।

सबसे बड़ा मामला निदेशक को दिए गए 3.20 करोड़ रुपये के वैरिएबल पे का है। कैग को यह बताने वाले दस्तावेज नहीं मिले कि यह राशि किस प्रदर्शन के आधार पर तय हुई।

दूसरी ओर, मंत्रालय से मंजूर विनियमों में बोर्ड आफ गवर्नर्स ने 28 बदलाव कर दिए, लेकिन इनके लिए पूर्व स्वीकृति का पर्याप्त रिकार्ड नहीं मिला। अपने ही पारिश्रमिक से जुड़े मामलों में निदेशक के अलग होने का प्रमाण भी बैठकों की कार्यवाही में दर्ज नहीं था। शिकायत निवारण समितियों की स्थिति ने भी व्यवस्था की कमजोर कड़ियां उजागर कीं।

अपने पारिश्रमिक पर चर्चा, अलग होने का रिकॉर्ड नहीं

कैग रिपोर्ट में प्रबंधन की बड़ी खामियां बताते हुए सवाल उठाए हैं। इसमें बताया गया कि बोर्ड आफ गवर्नर्स की पांच बैठकों में निदेशक के अपने मुआवजे से जुड़े मामले आए।

कार्यवाही में निदेशक के चर्चा से अलग होने यानी रिक्यूजल का प्रमाण नहीं मिला। संस्थान ने बताया कि वह बैठकों में अलग हो गए थे, लेकिन कैग ने कहा कि ऐसी स्थिति का स्पष्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। मंत्रालय ने अप्रैल 2026 में आपत्ति स्वीकार की और 2018-19 से 2024-25 तक दिए गए वैरिएबल पे की वसूली की जरूरत बताई।

शिकायतों पर भी अधूरे रिकॉर्ड गवर्नेंस की तस्वीर

शिकायत निवारण व्यवस्था में भी पूरी नहीं मिली। 2021 और 2022 में ग्रिवांस रिड्रेसल एंड डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन नहीं हुआ। एक शिकायत में पत्राचार और आगे की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी नहीं मिला।

इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी 2016-17 और 2017-18 में गठित नहीं हुई। एक सदस्य को तय तीन वर्ष से अधिक समय तक बनाए रखने और अनिवार्य वार्षिक रिपोर्ट जमा नहीं होने की बात भी ऑडिट में सामने आई।

कैग रिपोर्ट के अनुसार, निदेशक को 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए टीडीएस सहित 3.20 करोड़ रुपये का वैरिएबल पे दिया गया। कैग ने जब भुगतान का आधार खंगाला तो प्रदर्शन लक्ष्य, गणना और मूल्यांकन से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले।

2021-22 और 2022-23 के भुगतान में भी प्रदर्शन मैट्रिक्स और मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं थीं। यानी आडिट के सामने यह साबित करने वाला दस्तावेजी आधार नहीं था कि भुगतान किस प्रदर्शन के एवज में तय किया गया।

 