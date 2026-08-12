हरियाणा SIR: असम से ब्याहकर आईं बहुओं का वोटिंग अधिकार दांव पर, रोहतक में सामने आए 250 से ज्यादा मामले

जागरण संवाददाता, रोहतक। असम से ब्याहकर हरियाणा आईं जिन बहुओं ने अपना घर-परिवार यहीं बसाया, उनके सामने अब एसआइआर में अपनी पुरानी पहचान की कड़ी साबित करने की चुनौती खड़ी हो गई है।

साल 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं है और मायके के पुराने दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान पारिवारिक रिकॉर्ड से संबंध स्थापित करना मुश्किल हो रहा है।

ऐसे मामलों में सत्यापन पूरा न होने पर मतदाता सूची में नाम को लेकर निर्णय प्रभावित होने की आशंका है। अकेले रोहतक में दूसरे राज्यों से ब्याहकर आई महिलाओं से जुड़े 250 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।

इनमें कई महिलाएं ऐसी हैं, जिनकी शादी को कई दशक हो चुके हैं और उनका पूरा जीवन, परिवार तथा बच्चे हरियाणा में ही हैं। शादी के बाद इन महिलाओं के नाम, पते बदल गए।

वर्तमान दस्तावेज में पति और ससुराल के परिवार से जुड़े हैं, जबकि पुरानी पहचान मायके के नाम और पते से दर्ज है। कई मामलों में माता-पिता के पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, जिनकी शादी को इतना लंबा समय बीत चुका है कि मायके के पुराने दस्तावेजों की तलाश उनके लिए आसान नहीं है।

कई मतदाताओं के दस्तावेजों में अंतर महम विधानसभा क्षेत्र के लाखनमाजरा ब्लॉक के घड़ौठी गांव के बूथ नंबर 38 पर एईआरओ राजपाल चहल की सुनवाई में दस्तावेजों के बीच कई तरह के अंतर सामने आए। किसी मतदाता के नाम के साथ एक दस्तावेज में 'सिंह', 'कुमार' या 'पाल' जुड़ा था, जबकि दूसरे में यही नाम अलग रूप में दर्ज था। ऐसे मामलों में एक ही व्यक्ति की पहचान और पारिवारिक संबंध स्थापित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत पड़ी।