Deependra Hooda: 'सम्मान बरकरार रखा जाए, इसी से सदन की गरिमा...', संसद में ओम बिरला की फटकार के बाद क्या बोले रोहतक के सांसद

एएनआई, रोहतक। बीते दिन संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुछ टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस सदस्य दीपेंद्र हुड्डा को फटकार लगाई थी। आज इस मामले में हरियाणा से सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है।

#WATCH | Delhi | Lok Sabha Speaker Om Birla's comment on him, Congress MP Deepender Hooda says, "The country works as per the Constitution. For me, it's a matter of happiness to say "Jai Samvidhaan". I respect the Chair of the House. The Chair of the House also must maintain the… pic.twitter.com/7WN1g8W17H