15 अगस्त को लेकर हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट, होटल-ढाबों पर लगातार हो रही छापामारी

संवाद सहयोगी, कलानौर। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर कलानौर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। रविवार को पुलिस टीमों ने कस्बे और आसपास के क्षेत्र में होटल, ढाबों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

पुलिस की अचानक पहुंच से होटल और ढाबा संचालकों में भी हलचल रही। अभियान के दौरान पुलिस ने होटल और ढाबों में ठहरे तथा काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। बाहर से आने वाले श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों की पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई।