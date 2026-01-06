अब तक 405 दिनों के लिए जेल से बाहर आया राम रहीम, पढ़ें पैरोल और फरलो को लेकर क्या हैं कैदियों के नियम

जागरण संवाददाता, रोहतक। साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार हत्या जैसे गंभीर मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह (Gurmeer Ram Rahim) एक बार फिर जेल से बाहर आ गया। रोहतक की सुनारिया जेल से सोमवार सुबह साढ़े 11 बजे उसे 40 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया। जेल से बाहर आते ही सिरसा डेरे से लग्जरी गाड़ियों का काफिला उसे लेने पहुंचा, जिसमें दो बुलेटप्रूफ लैंड क्रूजर, दो फर्च्यूनर सहित अन्य वाहन शामिल थे।

गुरमीत दोपहर करीब 2:45 बजे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा पहुंचा। यह गुरमीत सिंह की 15वीं रिहाई है। इससे पहले वह 15 अगस्त 2025 को जन्मदिन मनाने के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया था। जेल से निकलने के बाद सिरसा में डेरे के बाहर मौजूद समर्थकों ने खुशी जताई।

पैरोल हर कैदी का कानूनी अधिकार: डेरा सच्चा सौदा प्रवक्ता डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना ने कहा कि पैरोल और फरलो हर कैदी का कानूनी अधिकार है। नियमों के तहत एक वर्ष में 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो दी जा सकती है। यह सुविधा केवल गुरमीत सिंह को ही नहीं, बल्कि प्रदेश के करीब छह हजार कैदियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाती है।

पैरोल और फरलो में क्या है अंतर? फरलो का अर्थ है किसी कैदी को अच्छा आचरण बनाए रखने और जेल में अनुशासित रहने के लिए प्रेरणा के रूप में कुछ समय के लिए जेल से रिहा कर देना। यह जेल में कैदी के अच्छे आचरण के लिए एक प्रोत्साहन है। कैदी द्वारा जेल के बाहर फरलो पर बिताई गई अवधि को उसकी सजा में गिना जाता है।

वहीं, पैरोल का मतबल किसी कैदी को छोटी अवधि के लिए अस्थायी तौर पर रिहा करना होता है ताकि कैदी अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों और जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। सीबीआई कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा उन्होंने स्पष्ट किया कि पूज्य गुरु जी इस दौरान सिरसा डेरे में ही रहेंगे और सभी गतिविधियां कानूनी दायरे में होंगी। 2017 से जेल में बंद है गुरमीत सिंह गुरमीत को 25 अगस्त 2017 को दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। 17 जनवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद हुई। डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में अक्टूबर 2021 में सीबीआई कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी थी।