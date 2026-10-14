अचानक बिगड़ी तबीयत और दिल्ली AIIMS पहुंचे हरियाणा CM भूपेंद्र सिंह, अब दीपेंद्र हुड्डा ने बताया पिता की सेहत का हाल

जागरण संवाददाता, रोहतक। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मंगलवार देर शाम अचानक तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें जांच के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनके जरूरी मेडिकल टेस्ट किए गए।

हुड्डा के बेटे रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिता की तबीयत को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें रूटीन जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी तरह की अन्य परेशानी की बात नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छुट्टी भी दे दी गई है।

दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी जानकारी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर पिता भूपेंद्र हुड्डा की सेहत को लेकर अपडेट दिया। उन्होंने लिखा, भूपेंद्र हुड्डा पूरी तरह स्वस्थ हैं और कुछ रूटीन टेस्ट करवाने के बाद दिल्ली स्थित अपने आवास पर लौट आए हैं। उन्हें 2-3 दिन आराम करने की सलाह दी गई है। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।