    मोबाइल से सबूत, ऑडियो सैंपल पास और रिश्वत के संपर्क में...; IPS पूरन कुमार के गनमैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

    By Manoj Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:07 PM (IST)

    रोहतक पुलिस ने आईजीपी वाई पूरन कुमार के सहयोगी सुशील कुमार के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि सुशील कुमार ने एक शराब ठेकेदार से ढाई लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसकी पुष्टि रिकॉर्डिंग से हुई है। जांच में पता चला कि वह कई पुलिस अधिकारियों के संपर्क में था और उनके नाम पर पैसे मांगता था।

    IPS पूरन कुमार के गनमैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। पुलिस ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल राठी की कोर्ट में रोहतक रेंज के दिवंगत आइजीपी वाई पूरन कुमार के सहयोगी रहे इएएसआइ सुशील कुमार के खिलाफ 17 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। सुशील कुमार पर एक शराब ठेकेदार से कथित तौर पर 2.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।

    पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता की ओर से रिकॉर्ड की गई आवाज का मिलान सुशील कुमार के सैंपल से हो गया है। इस बातचीत में रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई है। सबसे बड़ी बात है कि कॉल डिटेल्स से पता चला कि वह आईजी और कई एसएचओ के संपर्क में था। अब इस मामले में 5 दिसंबर को एडिशनल सेशन जज कपिल राठी की कोर्ट में सुनवाई होगी।

    बता दें कि अर्बन एस्टेट थाने में दर्ज एफआईआर 319 के बाद 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ स्थित अपने निवास पर गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था। वहीं, 14 अक्टूबर को रोहतक में एएसआई संदीप लाठर ने भी सुसाइड किया था।

    पुलिस ने चार्जशीट में किए ये दावे

    पुलिस ने कोर्ट की अनुमति से सुशील कुमार का वायस सैंपल लिया था, जिसे जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया। एफएसएल की रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के जरिये रिकॉर्ड की गई आवाज का मिलान सुशील कुमार के सैंपल से हो गया, जिससे बातचीत में रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई।

    वीडियो की जांच में भी रिश्वत के लेन-देन के समय सुशील कुमार की ठेकेदार के कार्यालय में उपस्थिति साबित हुई है। इसके अलावा चार्जशीट में जिक्र किया गया है कि पुलिस ने सुशील कुमार के पांच मोबाइल फोन जब्त किए।

    कॉल डिटेल्स से पता चला कि वह आईजी पूरन कुमार के साथ-साथ कई एसएचओ और क्राइम यूनिट के अधिकारियों के संपर्क में था और कथित तौर पर आईजी के नाम पर पैसे की मांग कर रहा था।

    पुलिस ने ॉडियो, वीडियो फोरेंसिक विश्लेषण के लिए 8 एफएसएल रिपोर्ट और कई गैजेट्स (जैसे पेन ड्राइव, 5000 एमबी आडियो, वीडियो डिवाइस, और एसआइ सुनील कुमार के अलग-अलग आवाजों के नमूने) को रिकार्ड पर रखा है। रोहतक के शराब ठेकेदार ने वाई पूरन कुमार और सुशील कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे।

    सुशील कुमार के मोबाइल से मिले सुबूत

    चार्जशीट के अनुसार इएएसआई सुशील कुमार के मोबाइल फोन से भी पुलिस को काफी जानकारी मिली है। सुशील कुमार 5 अलग-अलग फोन इस्तेमाल कर रहा था, जिनसे वह मंथली रिश्वत मांगता था। किसी की एसीआर ठीक करवाने तो किसी का ट्रांसफर रुकवाने के नाम पर भी पैसे लेता था।

    चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि सितंबर 2021 में आईपीएस वाई पूरन कुमार के पास सुशील कुमार की अस्थाई ड्यूटी लगाई गई थी। उसके बाद बिना किसी आफिशियल आर्डर के आइपीएस वाई पूरन के साथ इएएसआई सुशील कुमार रहा।

    चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया है कि सुशील कुमार रिश्वत मांगने के बाद सर्किट हाउस के रूम नंबर एक में रीडर महेश कुमार के नाम से पहचान बदलकर छुपा हुआ था। पुलिस ने सुशील कुमार से सारी सच्चाई को उगलवा लिया था, जिसके बाद अब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है।

    शराब कारोबारी से मंथली मांगने का आरोप

    बता दें कि शराब कारोबारी प्रवीण बंसल ने 6 अक्टूबर को शिकायत दर्ज करवाई थी कि सुशील कुमार उससे मंथली ढाई लाख रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। पुलिस ने सुशील कुमार के खिलाफ अर्बन एस्टेट थाने में एफआइआर नंबर 319 दर्ज की थी।

    इस मामले में पुलिस की तरफ से पेश की गई चार्जशीट में इएएसआइ सुशील कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए है। इसमें शराब कारोबारी से मंथली ढाई लाख रुपये मांगने का जिक्र भी किया गया है। इसके साथ ही एक्सटार्शन, सबूत मिटाने और भ्रष्टाचार अधिनियम के आरोप लगाए गए हैं।