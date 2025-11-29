मोबाइल से सबूत, ऑडियो सैंपल पास और रिश्वत के संपर्क में...; IPS पूरन कुमार के गनमैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

जागरण संवाददाता, रोहतक। पुलिस ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल राठी की कोर्ट में रोहतक रेंज के दिवंगत आइजीपी वाई पूरन कुमार के सहयोगी रहे इएएसआइ सुशील कुमार के खिलाफ 17 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। सुशील कुमार पर एक शराब ठेकेदार से कथित तौर पर 2.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।

पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता की ओर से रिकॉर्ड की गई आवाज का मिलान सुशील कुमार के सैंपल से हो गया है। इस बातचीत में रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई है। सबसे बड़ी बात है कि कॉल डिटेल्स से पता चला कि वह आईजी और कई एसएचओ के संपर्क में था। अब इस मामले में 5 दिसंबर को एडिशनल सेशन जज कपिल राठी की कोर्ट में सुनवाई होगी।

बता दें कि अर्बन एस्टेट थाने में दर्ज एफआईआर 319 के बाद 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ स्थित अपने निवास पर गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था। वहीं, 14 अक्टूबर को रोहतक में एएसआई संदीप लाठर ने भी सुसाइड किया था।

पुलिस ने चार्जशीट में किए ये दावे पुलिस ने कोर्ट की अनुमति से सुशील कुमार का वायस सैंपल लिया था, जिसे जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया। एफएसएल की रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के जरिये रिकॉर्ड की गई आवाज का मिलान सुशील कुमार के सैंपल से हो गया, जिससे बातचीत में रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई।

वीडियो की जांच में भी रिश्वत के लेन-देन के समय सुशील कुमार की ठेकेदार के कार्यालय में उपस्थिति साबित हुई है। इसके अलावा चार्जशीट में जिक्र किया गया है कि पुलिस ने सुशील कुमार के पांच मोबाइल फोन जब्त किए।