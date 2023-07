Rohtak: पिकअप की चपेट में आए मोटरसाइकल सवार की मौत, तीन घायल; ओवरटेक करते समय वाहन ने मारी बाइक में टक्कर

Haryana रोहतक में पिकअप गाड़ी ने दो बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पिकअप गाड़ी एक बाइक को ओवरटेक करते हुए अनियंत्रित हो गई। उसने दो बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। दोनाें बाइक आमने सामने से आ रही थी।

पिकअप की चपेट में आए मोटरसाइकल सवार की मौत, तीन घायल : जागरण

रोहतक, जागरण संवाददाता: शहर के साथ लगते मकड़ौली खुर्द गांव के पास एक पिकअप गाड़ी ने दो बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक जसराना गांव का 38 वर्षीय बलबीर सिंह रोहतक में एक निजी स्कूल की बस पर ड्राइवर है। वहीं तीनों घायल युवक हनी, जयकिशन और विवेक लाढ़ौत गांव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पिकअप गाड़ी एक बाइक को ओवरटेक करते हुए अनियंत्रित हो गई। उसने दो बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। दोनाें बाइक आमने सामने से आ रही थी। दोनों पर दो-दो लोग सवार थे। हादसे के बाद आरोपित गाड़ी चालक मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मामले में सदर थाना पुलिस ने अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को मृतक बलबीर के साले महम के फरमाणा गांव निवासी जयभगवान ने शिकायत दर्ज कराई है। पिकअप गाड़ी ने बाइक को चपेट में लिया जयभगवान ने बताया कि वो अपनी बहन की कौथली देने के लिए बाइक पर गांव से चला था। शहर के सुखपुरा चौक से उसके जीजा बलबीर भी अपनी बाइक पर उनके साथ हो लिए। रास्ते में बलबीर ने लाढ़ौत के हनी के लिफ्ट दी। जयभगवान के अनुसार मकड़ौली मोड़ के पास सामने से आई एक पिकअप गाड़ी ने बलबीर की बाइक को चपेट में ले लिया। पिकअप इससे पहले अपने आगे चल रही एक बाइक को ओवरटेक करते समय उसे चपेट में लेकर अनियंत्रित हो गई थी। पीजीआइ में हुई मौत, घायलों की हालत गंभीर दोनों बाइक पर सवार चार लोग घायल हो गए। इन सभी को पीजीआइ ले जाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने बलबीर सिंह को मृत घोषित कर दिया। घायल तीनों युवकों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

