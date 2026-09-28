Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

रोहतक में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार का फूंका पुतला

By Rattan Panwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Mon, 28 Sep 2026 11:51 PM (IST)

कांग्रेस ने रोहतक में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में प्रदर्शन कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।

चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, आम्बेडकर चौक पर ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।

चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, आम्बेडकर चौक पर ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।

HighLights

  1. कांग्रेस ने रोहतक में चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध मार्च निकाला।

  2. आम्बेडकर चौक पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।

  3. नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, पारदर्शिता की मांग।

जागरण संवाददात, रोहतक। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को रोहतक में विरोध मार्च निकाला और आम्बेडकर चौक पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। कांग्रेस भवन से शुरू हुए मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

हरियाणा कांग्रेस की ओर से सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में चुनाव प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय होना जरूरी है।

चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और जनता को उससे पूरी पारदर्शिता की अपेक्षा रहती है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर नागरिकों के मन में सवाल उठ रहे हैं तो उनका स्पष्ट तरीके से समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाती रहेगी।

रोहतक विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट है। प्रत्येक पात्र मतदाता का मत सुरक्षित रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को लेकर उठने वाले सवालों का समाधान पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि लोगों के मन में संशय न रहे।

बत्रा ने आरोप लगाया कि हरियाणा और अन्य राज्यों में भाजपा चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के जरिए सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़क से सदन तक मतदाता अधिकारों की आवाज उठाती रहेगी। महम विधायक बलराम सिंह दांगी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्ष और जनता की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब देना जरूरी है।

संवैधानिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। कांग्रेस भवन से आम्बेडकर चौक तक कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कार्यक्रम का संचालन शहरी कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप केडी ने किया।

उन्होंने भी हरियाणा चुनाव को लेकर पार्टी के आरोप दोहराए और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस दौरान आनंद सिंह दांगी, चक्रवर्ती शर्मा, प्रो. वीरेंद्र, बलवान रंगा, कपिल खन्ना, सुनील बल्ली, कुशलानंद वशिष्ठ, महेंद्र अरोड़ा, शमशेर हुड्डा, विजय गोयल, राजेश भालौठ सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।