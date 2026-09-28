रोहतक में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार का फूंका पुतला

जागरण संवाददात, रोहतक। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को रोहतक में विरोध मार्च निकाला और आम्बेडकर चौक पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। कांग्रेस भवन से शुरू हुए मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

हरियाणा कांग्रेस की ओर से सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में चुनाव प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय होना जरूरी है।

चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और जनता को उससे पूरी पारदर्शिता की अपेक्षा रहती है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर नागरिकों के मन में सवाल उठ रहे हैं तो उनका स्पष्ट तरीके से समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाती रहेगी।

रोहतक विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट है। प्रत्येक पात्र मतदाता का मत सुरक्षित रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को लेकर उठने वाले सवालों का समाधान पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि लोगों के मन में संशय न रहे।

बत्रा ने आरोप लगाया कि हरियाणा और अन्य राज्यों में भाजपा चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के जरिए सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़क से सदन तक मतदाता अधिकारों की आवाज उठाती रहेगी। महम विधायक बलराम सिंह दांगी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्ष और जनता की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब देना जरूरी है।