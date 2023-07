रोहतक में CM मनोहर लाल, शहर में दो पूर्व मंत्रियों की प्रतिमा का किया अनावरण; बरसात के मुद्दे पर भी होगी चर्चा

Rohtak News मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल आज रोहतक के दौरे पर आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहरलाल सोनीपत स्टैंड पर पहुंचे। बाबा मस्‍तनाथ मठ में सीएम का हेलीकाप्टर उतरा। सुबह हुई बरसात के कारण मुख्‍यमंत्री पौना घंटा देरी से पहुंचे हैं। सोनीपत स्टैंड स्थित मेयर मनमोहन गोयल के पिता एवं पूर्व मंत्री एवं पदमश्री सेठ श्रीकिशन दास की प्रतिमा का अनावरण किया है।

रोहतक में सीएम खट्टर, शहर में दो पूर्व मंत्रियों की प्रतिमा का किया अनावरण

रोहतक, जागरण संवाददाता: मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल आज रोहतक के दौरे पर आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहरलाल सोनीपत स्टैंड पर पहुंचे। बाबा मस्‍तनाथ मठ में सीएम का हेलीकाप्टर उतरा। सुबह हुई बरसात के कारण मुख्‍यमंत्री पौना घंटा देरी से पहुंचे हैं। सोनीपत स्टैंड स्थित मेयर मनमोहन गोयल के पिता एवं पूर्व मंत्री एवं पदमश्री सेठ श्रीकिशन दास की प्रतिमा का अनावरण किया। मेयर ने कार्यक्रम का अयोजन किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री शहर के आर्यनगर के संत रविदास हास्टल में पूर्व मंत्री चांदराम की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। मेयर के पिता की प्रतिमा करीब नौ टन वजन की है मेयर ने अपने पिता की स्मृति में सुभाष चौक से आंबेडकर चौक और दुर्गा कालोनी के रास्ते से कोर्ट तक जो मार्ग है उसका सुंदरीकरण कराया है। फुटपाथ सजवाएं हैं। नई स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं। इसके अलावा सोनीपत चौक पर चंडीगढ़ की तर्ज पर मटका लगवाया गया है। इस मटके से पानी गिरता रहेगा। चौक का नाम शहीद उधम सिंह चौक ही रहेगा। मेयर के पिता की प्रतिमा करीब नौ टन वजन की है और 11 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा को जयपुर से तैयार कराया था और मई के आखिर में यह प्रतिमा लगाई गई थी। बरसात की स्थिति पर भी मंंगवाई रिपोर्ट मुख्‍यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से बरसात की स्थिति को देखते हुए रिपोर्ट मंगाई है। दोपहर एक बजे प्रदेश भाजपा कार्यालय में सीएम प्रैस वार्ता करेंगे। आगे के विवरण की प्रतिक्षा की जा रही है।

Edited By: Himani Sharma