हरियाणा में महम के मामराजपुरा में 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव

संवाद सहयोगी, महम। महम क्षेत्र के मामराजपुरा गांव में 11वीं कक्षा की एक छात्रा ने घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। छात्रा रोहतक में कोचिंग भी ले रही थी।

जानकारी के अनुसार छात्रा अचानक घर की पहली मंजिल पर स्थित कमरे में चली गई। कुछ समय बाद परिजनों ने उसे पंखे से रस्सी के फंदे पर लटका देखा। परिजन उसे तुरंत महम के नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।