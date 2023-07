विपक्ष ने गठबंधन का नाम 'INDIA' रखकर आविष्कार करने की कोशिश की- रोहतक में बोले बिप्लब कुमार देब

Biplab Kumar Deb हरियाणा के बीजेपी प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ गढ़ी सांपला किलोई में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष द्वारा गठबंधन को दिए गए नाम पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने गठबंधन का नाम INDIA रखकर आविष्कार करने की कोशिश की है।

