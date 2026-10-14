AIIMS से छुट्टी के बाद घर पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा, दो दिन के सभी कार्यक्रम रद; तबीयत बिगड़ने के बाद हुए थे भर्ती

जागरण संवाददाता, रोहतक। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुधवार सुबह दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मंगलवार शाम चक्कर आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों की निगरानी में रूटीन जांच, एमआरआइ और अन्य परीक्षण किए गए। जांच के बाद डाक्टरों ने उन्हें रातभर अस्पताल में रखने की सलाह दी थी।

बुधवार सुबह स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए उन्हें छुट्टी दे दी गई। इसके बाद वह अपने दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गए। हुड्डा के साथ उनकी पत्नी आशा हुड्डा और सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी अस्पताल में मौजूद रहे। स्वास्थ्य संबंधी घटनाक्रम के चलते 15 और 16 अक्टूबर को दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के उनके निर्धारित कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं।

दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पिता के स्वास्थ्य की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल स्वस्थ हैं और कुछ नियमित जांच कराने के बाद दिल्ली स्थित आवास पर लौट आए हैं।